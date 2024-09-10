精神健康｜女童自殺率急升近8倍　港大研究稱與疫後失社交支援有關

▲ 去年香港的自殺率為13.6，即每10萬人就有13.6人自殺身亡。（朱永倫攝）

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心聯同生命熱線於昨公布香港最新的自殺數據。中心估計，去年香港的自殺率為13.6，即每10萬人就有13.6人自殺身亡，當中15歲以下女童自殺率增長顯著，較去年升近8倍。中心認為，數字上升與疫情後青少年無法適應校園及學習環境有關，呼籲學校多留意學童情緒，修補缺口，否則情況只會持續；又指如未來再有疫情，社交距離措施應處理得更好。

中心估計，2022年的自殺率為13.7，較2021年的12.7上升。2023年的自殺率為13.6，中心指，去年自殺率雖與前一年相比未有顯著惡化，但依然處於相對較高的水平。

三分一個案有留下遺書 專家籲修補疫情缺口

報告顯示，15歲以下青少年的自殺率增長顯著，由2022年的0.9，大幅升至去年的2.9，升2.2倍。本港中小學2023年2月全面復課，數據顯示，學童自殺個案隨即增加，復課一個月後已有3名學童輕生。中心總監葉兆輝指，2022年學校「又開又閂」，趨勢可能是疫情結束後，部分青少年無法適應校園學習環境及重建社交支援網絡所導致的精神健康後遺症，形容情況令人擔憂。

葉兆輝指，學童自殺情況並非單一或獨立問題，家庭和學業因素均有影響，需要有系統地處理有關問題。他提到，三分一15歲以下自殺個案有留下遺書，不少學童的遺書均帶有強烈內疚感及無望感，希望家人原諒他們，甚至叫弟妹於自己離開後對父母好一點，形容他們並非「無交帶」。他認為，社會應反思，為何11、12歲年輕人會對未來冇信心、盼望；又呼籲學校多留意學童情緒，修補疫情帶來的缺口，否則情況只會持續。

葉兆輝續指，疫情期間的社交距離措施可以做得更好，稱「全世界冇一個國家嗰兩三年返得兩個月學」，當時的措施是避免病毒傳染，但人際關係欠佳都會影響健康。他指，社交距離不代表情緒距離，當局於疫情期間忽略精神健康，「閂你14日、閂你21日」，如未來再有疫情，應處理得更好。

中心培訓顧問及臨床心理學家何倩恒則指，遺書反映家長對子女的期望不論過高或過低都會影響子女精神健康，抗逆力低反映青少年欠缺成長心態（growth mindset），認為自己做不到某件事時，唯一解決方式是了結生命。

女童自殺率升幅逾8倍

15歲以下青少年中，以女性自殺率的升幅最高，由2022年的0.5上升至2023年的4.2，升幅達7.4倍。去年本港共有24宗15歲以下自殺個案，較前年僅7宗大增。去年24宗個案中，16宗個案為女性、8宗為男性，兩者相差一倍。自殺女童的年齡介乎12至14歲，何倩恒指，此群組的女童剛踏入青春期，正值受女性荷爾蒙變化所影響，遇到重歸校園生活的壓力時，更易造成情緒波動所致。

何倩恒指，去年學童復課後，在學業及人際關係上面對很多新挑戰，形容情況像「一個本身抵抗力低的人身邊突然多了很多致敏源；已受傷、腳部很痛，仍然要走很多公里路」，壓力引起青年自殺念頭，故自殺率較高。

觀塘成青少年自殺熱點

地區分布方面，15歲以下青少年中，觀塘和九龍城區的自殺率較高，分別有５宗及３宗。九龍東立法會議員顏汶羽指，觀塘區青年人口較其他區少，所分得的資源亦較少，加上貧窮問題為全港數一數二嚴重，故得出較高的自殺率。

他認為，這些地區的學校和社區應加強心理健康教育，提高學童對精神健康的認識。教師和家長也應學會及時識別情緒問題，了解如何尋求專業幫助。他表示，當局正透過跨部門協作，加強為學校、學生及家長提供的支援，為學生築起更堅固的安全網；呼籲政府繼續與各持份者合作，全面推廣青少年的精神健康，及推行預防學生自殺的工作。

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