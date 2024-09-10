精神健康｜港大研究：學童自殺率增長顯著　正檢討「三層應急機制」

▲ 去年香港的自殺率為13.6，即每10萬人就有13.6人自殺身亡。（朱永倫攝）

香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心聯同生命熱線於今天（10日）公布香港最新的自殺數據。中心估計去年香港的自殺率為13.6，即每10萬人就有13.6人自殺身亡，當中15歲以下學童自殺率出現顯著增長。中心表示，已受政府委托就「三層應急機制」作檢討，認為改善整個學校氛圍，較有機會改善學童的自殺問題。

中心估計，2022年的自殺率為13.7，較2021年的12.7上升。2023年的自殺率則為13.6，中心指，去年自殺率雖與前一年相比未有顯著惡化，但依然處於相對較高的水平。

15歲以下青少年的自殺率出現了顯著增長，特別是在女性群體中，自殺率從2022年的0.5上升至2023年的4.2。這一趨勢可能是疫情結束後，部分青少年無法適應校園學習環境及重建社交支援網絡所導致的精神健康後遺症。

中心培訓顧問及臨床心理學家何倩恒女士指，15歲以下女童自殺率攀升可能與這群組剛踏入青春期，正值受女性荷爾蒙變化所影響，遇到重歸校園生活的壓力時，更易造成情緒波動所致。

當局去年推出「三層應急機制」，支援學校及早識別有較高自殺風險學生的新措施，機制將於今年年底完結。中心總監葉兆輝指，「有病及早醫係啱」，惟數據顯示，去年15歲以下的自殺個案中，只有兩成學生有精神問題等高危風險，即每10萬名小朋友，只識別到4至6人，認為要反思機制是否最適合改善精神健康問題；又指改善整個學校氛圍，較有機會改善學童的自殺問題。

他又指，政府已委托中心作出檢討，透露多間學校校長均希望「有咩事嘅時候起碼有個地方可以揾到幫助」，未來即使不是以「三層應急機制」形式出現，都可以提供支援予學校。

《4Rs 精神健康約章》方面，葉兆輝指「大家都需要休息」，呼籲學校積極配合教育局，透過舉辦相關活動，為學生創造更多減壓的機會，增強他們的幸福感和抗逆力。同時，幫助學生建立健康、正面的人際關係網絡， 提升學校的整體健康文化，從而促進社區的關愛與包容。

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