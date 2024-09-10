星二代丨駱達華學霸索女兒大學畢業　暖爸寄語愛女駱欣言：要勇敢長大

▲ 駱達華愛囡畢業！

有「TVB御用奸人」之稱的駱達華早年轉戰內地吸金，撈得風生水起，駱達華跟內地演員盧燕婚後育有女兒駱欣言（Natalie），一家三口定居上海，駱欣言負芨英國倫敦大學學院攻讀，早前愛女大學畢業戴四方帽，駱達華於社交網分享短片。

穿上畢業袍的Natalie充滿春氣息，當中駱達華感慨留言：「寶貝，今天你大學畢業，意義非凡，勇敢長大，盡情飛翔吧。」，更說儘管將來充滿未知，惟他跟太太永遠是女兒的「避風港」。出席完畢業禮後，駱達華一家三口於倫敦的名勝地點打卡。

星二代丨駱達華愛女讀英國著名學府 駱欣言才貌雙全網友爭做「女婿」

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學霸女神動靜皆宜

駱達華可謂廿四孝爸爸，他供女兒入讀上海最貴的惠靈頓國際學校（Wellington College International Shanghai），悉心栽培成才。

Natalie畢業後，獲兩間英國著名學府倫敦大學學院（UCL）及倫敦政治經濟學院（LSE）取錄，最終Natalie選讀倫敦大學學院，媽咪盧燕留在當地陪伴女兒。

Natalie精通樂器包括古箏、大提琴等，這位學霸女喜歡打籃球，動靜皆宜，可謂一名多才多藝的高顏值學霸。

【御用奸人】59歲駱達華身型弗爆變型佬 轉戰內地由綠葉升網大呢男主角

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