濕疹救星丨濕疹適合用邊款潤膚膏？　醫生教你認住有效保濕成分

【濕疹／濕疹藥膏／保濕／凡士林／曼秀雷敦／舒特膚／娥羅納英H軟膏】踏入秋季，天氣變得乾燥，不少濕疹患者的皮膚變得愈來愈痕癢。坊間雖然有不少藥膏聲稱可用於濕疹，但當中真確性成疑。下文將會整合醫學上有效的保濕成分、濕疹人士可用潤膚膏牌子、潤膚膏使用注意事項，以及明星推介價錢合宜的護膚牌子。

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皮膚科醫生陳厚毅曾受訪表示，醫學上有效的保濕成分主要分為3種：

封閉性保濕物質(Occlusive agents )

保濕劑（Humectant）

潤滑劑（Emollients）

陳厚毅指，「凡士林」、「娥羅納英H軟膏」均含有封閉性保濕物質，而封閉性保濕物質像皮膚表面的保護膜，防止水分揮發，並加強保濕劑的鎖水效果。

保濕劑（Humectant）方面，透明質酸（Hyaluconic acid）、甘油（Glycerin）、尿素（Urea）及維他命B5（Vitamin B5）、丙二醇（Propylene Glycol）、醋酸鹽維他命E（Tocopheryl Acetate）等字眼均屬於此類別。「曼秀雷敦安舒康」、「曼秀雷敦AD安膚康軟膏」、「娥羅納英H軟膏」、「凡士林」均含保濕劑，可吸引及鎖住水份子，替皮膚表層補水，同時有順滑功效 。

潤滑劑（Emollients）方面，丙二酸（Propylene glycol）亦屬此類別，如舒特膚潤膚膏潤滑劑便含此成分。

另外，「娥羅納英H軟膏」含20%洗必泰葡萄糖酸脂溶液抗菌劑（10毫克），陳厚毅指該成份有消毒、殺箘功效，能治療輕微損口。至於「曼秀雷敦薄荷膏」，由於含樟腦 9%、薄荷腦1.35%，可達致集中力舒緩、鬆馳作用。至於「曼秀雷敦安舒康」，則含有抗敏感藥物成分Diphenhydramine。

濕疹人士可用潤膚膏牌子

從產品標籤說明，坊間有4個大眾品牌均寫明濕疹人士適用：

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至於「娥羅納英H軟膏」，TOPick早前以顧客身份向「娥羅納英H軟膏」電話查詢，其熱線負責人指可以預防濕疹，但濕疹患者則要小心使用該軟膏，因為皮膚有潰瘍及皮疹可能會引致症狀惡化或有反效果。其網頁則指「娥羅納英H軟膏」於濕疹（包括患處潰瘍及皮疹）情況下，請勿使用，因可能會引致症狀惡化或有反效果。

陳厚毅指，這類產品主要有機會透過防止水分揮發流失，加強保濕劑的鎖水效果，以及替皮膚表層補水等，減少皮膚乾燥演變成濕疹的機會，以及令濕疹情況有所舒緩。不過要留意，就算標榜適合濕疹人士用的潤膚膏，也有機會導致皮膚敏感的情況，所以使用時也不能掉以輕心。

使用潤膚膏要注意的地方

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跟阿GEM用凡士林保濕

GEM過去亦分享一招由她的皮膚科醫生推薦的「保濕大法」，僅需短短數天，皮膚就由敏感脫皮，演變至嫩滑不乾燥。該保濕面膜只需2個材料：凡士林及濕的紙巾/紗布。

步驟：

1. 洗臉後在臉上塗上薄薄一層的凡士林

2. 將紙巾弄濕或使用濕的紗布，覆蓋塗了凡士林的地方（眼睛以外），敷30分鐘

3. 30分鐘後撕走紙巾/紗布，再拿一張濕紙巾/紗布抹臉。

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