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夫妻關係｜10大最易出軌同事行業排名出爐　榜首職業半數人認曾搭上同事

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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10大最易出軌同事行業排名出爐，榜首職業半數人認曾搭上同事。

【夫妻關係/兩性關係/出軌/出軌職業/小三】出軌有樣睇？甚至與職業有關？英國知名網站「Thortful」曾進行一項涉及2,000人的調查，公開10大最易出軌同事的行業，會計業、金融業、HR（人力資源）等都榜上有名，當中從事榜首職業的受訪者，近半數曾與同事發生關係，即睇完整排名！

夫妻之道｜夫妻吵架情緒失控小事變大事　心理師教5招挽救婚姻方法

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夫妻關係｜10大最易出軌同事行業排名

根據《每日郵報》（Daily Mail）報道，英國知名網站「Thortful」進行了一個涉及2000人的調查，發現有10個職業最容易出軌同事，點擊下圖看完整排名：

點擊圖片放大
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根據調查結果，排名前5位的職業依次是警察、藝術家、IT從業員、煤氣和電力工人、金融業。在眾多職業當中，警察是最容易出軌同袍的職業，有近一半人承認，曾與同事發生過親密關係。報道指，警察的工作時間長，壓力大，因此特別渴求情感慰藉，加上身處與同袍並肩作戰的工作環境，容易產生情感火花。

另外，在以上10個職業中，教師是最少出軌同事的職業，僅10%受訪者承認曾與同事發生關係。

夫妻關係｜25.5%受訪者曾與同事出軌

英國線上遊戲公司「RANT Casino」曾針對3800名成年人進行一項關於職場出軌的調查。結果顯示，高達85%受訪者承認發生婚外情的起點都在職場上，且有25.5%受訪者表示曾與同事出軌，甚至發生關係。

夫妻關係｜愛妻名醫被爆搭上護士　調查揭10大最易出軌職業：醫護老師排前三

調查報告亦列出10個最易出軌的職業，排名結果不盡相同，點擊下圖查看完整排名：

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夫妻關係｜美國最佳偵探列20大出軌徵兆

被譽為美國最佳私家偵探、前聯邦特工Thomas Martin指出，出軌是有跡可尋，更列出有20大徵兆，如果另一半中了3個或以上徵兆，對方就很可能出軌。

出軌線索｜男人出軌女人直覺好準　美最佳偵探列20大徵兆︰中4個一定有罪

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