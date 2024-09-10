中秋綵燈會│尖沙嘴鐘樓水池上演《月上龍宮》 今晚率先亮燈為今年中秋綵燈會揭序幕
社會
撰文： 李志強
發布時間： 25 分鐘前
最後更新： 19 分鐘前
為慶祝中華人民共和國成立七十五周年，並與市民共度中秋佳節，康文署即日起至10月6日在尖沙嘴鐘樓旁，香港文化中心露天廣場水池展出綵燈《月上龍宮》，同時為甲辰年中秋綵燈會揭開序幕。亮燈時間為每日傍晚6時30分至晚上11時，下周二中秋節（9月17日）正日當晚，則延長至凌晨12時。
《月上龍宮》由本地多媒體藝術家蘇暐朝創作，以龍為主體設計概念，結合多媒體藝術與四川省自貢市的傳統花燈紮作工藝，展示中國人熱愛中秋傳統，並擁有遠大理想和抱負，追逐天上的明月，實現載人登月的願景。
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除了《月上龍宮》外，甲辰年中秋綵燈會將於9月12日至18日期間在維多利亞公園和青衣公園舉行，展示不同主題的璀璨綵燈。
綵燈會同時加入非物質文化遺產元素，例如英歌舞、民族歌舞、傳統花燈紮作展示、舞火龍、粤港澳傳統手工藝示範，並增設華服秀及中秋市集等。甲辰年中秋綵燈會是「中華文化節」活動之一。
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