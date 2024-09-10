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KO濕疹︱30歲OL早餐吃2物濕疹大爆發半年肥33磅　自創養生飲品重拾健康

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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30歲OL早餐吃2物，濕疹大爆發半年肥33磅！自創養生飲品重拾健康。

【濕疹/早餐/改善濕疹/濕疹飲食/肥胖/養生】食錯早餐小心濕疹大爆發兼致肥！台灣一名30歲OL原本受局部濕疹困擾，後來日益嚴重，濕疹範圍擴大，一個月要看診4次。在醫生細問下才得知，OL每日都會貪方便吃2款早餐，才導致濕疹惡化，體重甚至在半年内增了33磅，身形如同吹脹的氣球。

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台灣皮膚科醫生蔡逸姍在《醫師好辣》分享個案，指有一名常反覆受濕疹困擾的30歲女子，一個月要來求診4次，惟病情一直惡化，體重更在半年間從99磅增至132磅。醫生提醒患者要注意飲食，一問之下得知，原來患者每天為求方便，都會吃便利店的麵包配奶茶作早餐。而麵包的選擇甚至是糖分偏高的奶油麵包或紅豆麵包，屬於非常精緻的澱粉，再配上一大瓶奶茶，一餐下來含糖量超高，容易造成血糖迅速上升。

由於長期維持如此高糖分飲食，患者才越吃越胖。加上肥人與瘦人相比，前者皮膚病會較多，因皮膚易受磨擦及流汗，甚至會產生出息肉等問題。最後，醫生建議患者調整飲食，若要吃便利店早餐，就選擇比較簡單、看得出原形的食物，如番薯、香蕉、豆腐沙律等；飲品可改選低糖或無糖豆漿。

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自創養生飲品 體重回落改善濕疹

除了聽取了醫生的建議，女患者後來又想到另一個辦法。她自創了一款養生飲品，方法是將新鮮或乾燥的白木耳泡過後再丟入飯煲，跟紅棗、枸杞一起燉煮，每日上班時飲用。養成習慣後，患者體重慢慢回落之餘，濕疹情況也跟著好轉，由原本一個月要看4次皮膚科，最後只是有時來看一次。

對此，蔡逸姍稱讚指，很多人好奇濕疹能靠吃甚麼而變好，實際上無法靠只吃某一種食物就能改善。她引述外國有研究證實，低升糖指數飲食，能改善乾癬和暗瘡等問題：

吃甚麼會變好？其實最簡單，健康飲食就是會讓皮膚變好。

同場加映：易誘發濕疹食物

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