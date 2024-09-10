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司法覆核｜還押要求夏天穿短褲被拒　鄒幸彤申司法覆核獲受理

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 2 小時前

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申請人鄒幸彤。資料圖片

就支聯會顛覆案還押中的被告之一鄒幸彤，早前入稟高等法院申請司法覆核，挑戰懲教署要求女囚犯於夏天日間活動時，只准穿長褲的決定違反《性別歧視條例》及違憲，要求法庭推翻署方決定，宣告有關政策違憲，並下令署方修改政策。法庭今（10日）批出司法覆核申請許可，司法機構網站顯示，案件現時尚未排期聆訊。

申請人鄒幸彤，答辯人懲教署署長。入稟狀指，鄒自2021年9月10日起在大欖女懲教所還押。根據署方政策，男囚犯在夏天可穿短褲，冬天可穿長褲，女囚犯則須在一年四季的日間穿著長褲，只能在晚間活動及運動時穿短褲。

2024年7月，鄒向福利官查詢能否穿短褲及較薄的下衣被拒。翌月鄒再度請求，對方表示會通知上級考慮。同月中，鄒獲通知由於女囚犯年紀變化，可能有皮膚過敏問題，因此須穿長褲。鄒建議有需要的人申請穿長褲，署方沒有回應。

入稟狀指，男女囚犯的在囚環境類似，男囚犯可以在夏天穿短褲，女囚犯卻須在一年四季穿長褲，被剝奪穿短褲的機會，署方違反《性別歧視條例》；男女囚犯均會面對年紀變化可能有皮膚過敏的問題，兩者卻有差別待遇，女囚犯的健康被犧牲，署方的決定應被裁定違憲。入稟狀續指，幾乎所有監獄均沒安裝冷氣機，有些甚至沒有安裝風扇，女囚犯不可穿短褲的決定更影響她們的健康。

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