生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心

▲ 大家有沒有留意，原來衣服領位的小圈圈原來不是用來掛衫用！

【生活智慧/生活百科/視障人士/晾衫】大家有否留意到，衣服近領口位置內藏一個「小圈圈」掛繩?許多人以為這是用來掛吊牌的，其實不然。日前，一名台灣網民在社交媒體上討論小圈圈的用處，引發熱議，並指出其真正用途，網民直言「長知識了」。

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該名網民早前在Facebook群組「爆廢公社二館」發帖，並上載了一張衣服的照片。他提到近期購買了一件UNIQLO與日本動漫聯乘的T恤，發現衣服裡有一個小圈圈，並表示：「想了很久，衣服裡面的這個小圈圈到底是幹嘛用的？」他甚至忘記了這個圈圈是否用來掛吊牌的。

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結果，網民們紛紛發表意見，有人認為小圈圈是掛吊牌用的，還有的認為它方便晾衣服時使用，能讓衣架穿過，避免衣服在風中掉落。不過，也有人提出這是用來掛耳機線的，讓耳機不會露出來影響美觀。

經過一番討論，有內行人士揭曉了這個小圈掛繩的真實用途：

它是專為視障人士設計的，幫助他們分辨衣服的正反面，避免穿錯衣服而產生的尷尬。

許多網民得知後感到十分暖心，有人分享自己在摸黑穿衣服時，發現這個設計的確很有用，讓人對商家的用心設計感到窩心。

視障人士在生活中面臨許多不便，這樣的設計無疑讓他們的日常生活變得更加方便和舒適。

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網民們紛紛表示：「讓視障人士觸摸正反面」、「取代標籤功能讓你知道哪個是背面」，不禁驚訝於小圈圈的實際功能，紛紛表示「真的是這樣嗎？長知識了」。

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