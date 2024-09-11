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飲食健康｜76歲名醫體無三高慢性病   全靠4招助養靚血管

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【三高／慢性病／名醫／心血管／體檢／降血脂／降血壓／日本】飲食與健康息息相關。日本一位名醫雖然如今已年屆76歲，但74歲時接受身體檢查全部指標達A級，無任何三高、慢性病等問題，血管極為健康。醫生分享養生秘訣，指自己一直靠4招降血脂及血壓，其中一款更被中醫用作淨化血液。

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Sick問識答
Sick問識答｜女士年過30難生育？ 醫生拆解雪卵迷思＋8招養卵

日本血液內科名醫石原結實今年已達76歲，雖然年事漸高，但74歲時的健康檢查體檢仍達滿分，他早前接受媒體《介護ポストセブン》訪問時指出，人體的血液由每日進食的營養物質所組成，因此「吃甚麼」及「如何吃」，對於產生潔淨的血液非常重要，因此想要保養血管、保持血液乾淨，可以遵循以下飲食4招：

飲食健康｜飲食4招助保養血管

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相關內容：長壽秘訣︱93歲婆婆體檢超驚人血管年齡僅得20歲 公開養生之道沖涼必做1事

同場加映：10大護心食物

若心血管被堵塞，容易引致心臟病、心肌梗塞等疾病，增加猝死風險。台灣營養師蕭瑋霖（杯蓋）在其facebook專頁指出，CNN曾在〈10 best foods for your heart〉推薦10大護心食物，指有助維持心臟及心血管健康。

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同場加映：6種長壽食物

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