飲食健康｜76歲名醫體無三高慢性病   全靠4招助養靚血管

【三高/慢性病/名醫/心血管/體檢/降血脂/降血壓/日本】飲食與健康息息相關。日本一位名醫雖然如今已年屆76歲,但74歲時接受身體檢查全部指標達A級,無任何三高、慢性病等問題,血管極為健康。醫生分享養生秘訣,指自己一直靠4招降血脂及血壓,其中一款更被中醫用作淨化血液。

最新影片

日本血液內科名醫石原結實今年已達76歲,雖然年事漸高,但74歲時的健康檢查體檢仍達滿分,他早前接受媒體《介護ポストセブン》訪問時指出,人體的血液由每日進食的營養物質所組成,因此「吃甚麼」及「如何吃」,對於產生潔淨的血液非常重要,因此想要保養血管、保持血液乾淨,可以遵循以下飲食4招:

飲食健康|飲食4招助保養血管

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

相關內容:長壽秘訣︱93歲婆婆體檢超驚人血管年齡僅得20歲 公開養生之道沖涼必做1事

同場加映:10大護心食物

若心血管被堵塞,容易引致心臟病、心肌梗塞等疾病,增加猝死風險。台灣營養師蕭瑋霖(杯蓋)在其facebook專頁指出,CNN曾在〈10 best foods for your heart〉推薦10大護心食物,指有助維持心臟及心血管健康。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映:6種長壽食物



















HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5