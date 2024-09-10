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RCEP｜李家超︰若香港加入RCEP　將為成員國帶來廣泛利益

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

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特首李家超。（戴朗希攝）

香港大使會成立一周年，今日舉行論壇，特首李家超表示，香港若加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），將為成員國、東盟及香港帶來廣泛利益，期待香港大使會繼續支持，並向海外同行傳達香港對多邊主義和區域貿易發展的承諾。 

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李家超出席論壇致辭時提到，先後率團出訪中東及東盟國家，簽署過百份合作備忘錄及相關協議，推動貿易、投資、旅遊、科技、航空等領域合作。他表示，正計劃在沙地阿拉伯首都利雅德設立經貿辦，以更好服務該地區，及希望開拓中東市場的香港企業。亦計劃在東盟地區設立第四個經貿辦，選址馬來西亞首都吉隆坡。

林健鋒盼推更多創意計劃吸引海外資本

香港大使會聯合創辦人林健鋒表示，香港大使會去年成立時，香港剛從疫情走向復常，又面對地緣政治等不明朗因素，香港需要探索新興市場，尋找新出路。香港大使會應運而生，與商界其後亦多次前赴中東探索商機，並在這些交流當中取得豐碩成果。

林健鋒又表示，香港作為國際金融、貿易中心，亦是文化薈萃的國際都會，不僅香港的企業要走出去，亦要將海外企業、投資者及各路人才引進來，期望政府能推出更多富創意及吸引力的計劃，吸引海外資本及人才來港，並繼續支援香港中小企。

記者：戴朗希

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