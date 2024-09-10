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基因科技｜華大智造與本港生科機構簽署合作協議　新儀器自動完成多項DNA檢測程序

社會

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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機械人自動執行簡單實驗室工作。(陳展棋攝)

去年落戶科學園的華大智造實驗室，昨與本港6間科學園科研機構簽訂戰略合作協議，當中包括科大及中國科學院轄下的兩間Inno HK實驗室，合作機構可使用華大在科學園的實驗室及購置儀器。華大另亦發布最新檢測儀器，實驗室人員只要提供指令並放入樣本，儀器即可自動於不同模組中執行工序，完成DNA、細胞及蛋白的檢測指令。華大智造研發副總裁楊夢表示，希望生命科學實驗可實現「自動駕駛」。

華大智造昨與6間科學園科研機構合作，包括科大的香港神經退行性疾病中心、以及中國科學院香港創新研究院再生醫學及健康創新中心等。負責人指，部分機構會使用實驗室設備、部分機構則會採購設備作使用。

華大亦公布推出「αLab Studio」。華大智造研發副總裁楊夢表示，智能實驗室管理平台可集合先進的AI技術，以令生命科學實驗可作「自動駕駛」，研究顯示實驗研究設計時間減少4成。實驗室工作人員解釋，通過大量機械人學習及科技經驗下，實驗室人員只要向機械人對話並將樣本放置於儀器當中，儀器即可切換不同模組，完成DNA、細胞及蛋白的檢測指令，能減少大量操作人員訓練時間。

近年基因科技盛行，華大亦自行研發全基因組檢測的儀器，每日可處理70個病人的全基因組樣本，較同類機械更快。華大最近亦再更新全基因檢測的科技，新儀器可檢測更長的基因段，以得到更整全的全基因組檢測資訊。

實驗室亦設曾於火眼實驗室進行新冠檢測的儀器，華大指每日檢測的能力已可達1-2萬個樣本。另亦自行研發可以於實驗室自動工作的機械人，用於操作部分簡單工作，並可透過全球連通的電腦系統，實時監察實驗室的運作情況。

華大智造總裁余德健指，5年的戰略合作協議，旨在深化與香港科學及科學園的夥伴關係，華大智造亦正吸引多個生態系統合作夥伴，探索在香港的地域擴張，相信香港將會成為下一波新生物標記藥物研發的先驅。

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