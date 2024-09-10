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一帶一路｜港澳平︰「一帶一路」高峰論壇展現香港魅力能力活力

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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香港明起一連兩日舉辦第九屆「一帶一路」高峰論壇。（貿發局網站圖片）

香港明起一連兩日舉辦第九屆「一帶一路」高峰論壇，港澳辦今日發表署名「港澳平」文章，形容高峰論壇展現香港魅力能力活力，彰顯了香港獨特優勢、強勁能量以及美好前景。

文章引述有關方面預告，有近6000位來自70多個國家和地區的人士與會，包括超過80位「一帶一路」沿線國家和地區的政商領袖。文章指，香港得到如此青睞，關鍵在於香港擁有「一國兩制」下的獨特優勢，引述評論指，香港作為全球最自由經濟體之一，貨物、資金、人員、資訊等自由流動，營商規則同國際接軌，並享有簡單低稅制等優勢，使香港舉辦「一帶一路」高峰論壇受到世人廣泛關注和各方面高度重視。

文章續指，高峰論壇舉辦至今，推動了大量項目對接，促成了大量企業合作，有關成果，充分體現了高峰論壇的重大價值，以及香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的重大價值。

文章表示，各方面踴躍參與高峰論壇，是用行動對香港投下堅定的信心票。「人們沒有被那些別有用心的謠言亂語所迷惑……香港一定能在共建一帶一路中扮演重要角色，香港的發展前景一定會愈加光明。」

責任編輯：戴朗希

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