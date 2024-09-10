精神健康｜「三層應急機制」僅識別兩成學童自殺個案　葉兆輝稱改善學校氛圍或更有效

▲ 葉兆輝指，政府已委托中心就「三層應急機制」作檢討。（朱永倫攝）

當局去年推出「三層應急機制」，支援學校及早識別有較高自殺風險學生的新措施，機制將於今年年底完結。被問到機制的成效，港大香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝指，「有病及早醫係啱」，惟數據顯示，去年15歲以下的自殺個案中，少於兩成學生持醫療報告，確定其有精神問題，即每10萬名小朋友，只識別到4至6人，認為要反思機制是否最適合改善精神健康問題；又指改善整個學校氛圍，較有機會改善學童的自殺問題。

他又指，政府已委托中心作出檢討，透露多間學校校長均希望「有咩事嘅時候起碼有個地方可以揾到幫助」，未來即使不是以「三層應急機制」形式出現，都可以提供支援予學校。

《4Rs 精神健康約章》方面，葉兆輝指「大家都需要休息」，呼籲學校積極配合教育局，透過舉辦相關活動，為學生創造更多減壓的機會，增強他們的幸福感和抗逆力。他又指，學校的氛圍和環境均扮演重要角色，校方應幫助學生建立健康、正面的人際關係網絡， 提升學校的整體健康文化。

60歲以上女性的自殺率顯著下降

長者方面，去年60歲以上女性的自殺率，由前年的15.8下降25.9%至今年的11.7，趨勢可能與疫情後，長者重新投入社會和參與社區活動有關。「生命熱線」程序策劃經理梁永棠表示，女性長者的社交活動較男性活躍，加上他們礙於面子和自尊問題，遇上問題時傾向不求助。梁指，數據顯示參與社區活動在提升長者生活質量，和減少自殺風險方面有積極作用，籲長者服務機構辦社區互動，滿足長者需要。

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