內地專才｜聖保羅男女小一簡介會吸逾千人　優才家長：冀像何詩蓓文武雙全

▲ 聖保羅男女中學附屬小學今日（10日）舉行小一入學申請簡介會，有近百名家長提前1小時排隊。（彭大偉攝）

內地專才部署子女來港升學，直資傳統名校成為焦點。港島南區的聖保羅男女中學附屬小學（SPCCPS）今日（10日）舉行「2025/26學年小一入學申請家長簡介會」吸引逾千名家長出席，不乏內地「優才」前來取經，有專才家長表明首選聖保羅男女，更以奧運女飛魚何詩蓓文武雙全為目標，盼讓兒子在港獲得全人教育；又透露許多內地中產朋友也想送子女來港讀書，料競爭加劇。

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不少中產朋友擬來港 競爭勢更大

校方今午5時半舉行簡介會，近百名家長提前1小時已到場排隊，場面墟冚，校方公布最終共有約1,350人出席。記者發現在密集人羣中除了本地家長，有不少是透過各項人才計劃來港的內地家長。

其中來自安徽合肥、從事家族電力能源企業的姚太表示，她過去在美國加州大學舊金山分校攻讀研究生，去年3月申請優才入境計劃來港，其5歲大仔則在上周抵埗入讀維多利亞幼稚園K3。她形容兒子性格外向開朗，擅長邏輯思維和數學，冀尋找既可學習規矩，又有空間發揮所長、接受全人教育的學校，而SPCCPS正正很有名，加上喜歡港島區的人文環境，又獲朋友推薦，故以此校為首選。

讚香港全人教育 有空間發揮所長

被問及內地和香港教育分別，姚太認為內地基礎教育紮實，但太規範學生思想，「要按照一個模式去走」，且內地私校或國際學校體系並不成熟，香港則相對尊重孩子想法，有空間和自由讓學生發揮個性，「覺得小朋友不可以去Happy School，但教育本身不是壓制，紮實學術是基礎，這個基礎上要讓他們能綻放個性、放大優點。」

她續稱，是次巴黎奧運證明了香港全人教育方向正確，「何詩蓓學歷『很牛』，然後運動又很好，這是我想要的教育方向。」她又形容香港是面向世界的跳板且背靠祖國，很踏實和有安全感；透露身邊很多中產階級以上的朋友，都開始想讓小朋友在港讀書，相信未來入學競爭會更大。惟她坦言來港最大困難是廣東話，故每晚都會跟兒子透過親子閱讀學習，也買了繁體字書籍。

香港家長笑言一向擔心競爭大 曾考慮海外升學

來自上海、從事金融業的胡先生，則跟妻子和女兒到場。他說去年透過輸入內地人才計劃來港，現居中西區，形容香港教育更全面，學業壓力較少，英文環境比內地好，打算為女兒報廣東話和英文班預備升小，並會同步了解國際學校等。

另一名家長榮女士與丈夫均為優才，分別從事財務及法律顧問，2017年由深圳來港後，於2019年誕下兒子。她說兒子在香港出生，廣東話、英語和普通話均十分流利。她認為香港教育比內地更豐富，能接觸不同語言和文化，孩子自信活潑，更形容SPCCPS是「神校」，報讀決心堅定。

隨着愈來愈多內地人才赴港發展，不少人更陸續送子女入讀本地學校，會否擔心競爭變大？本地家長Angie笑言，無論內地人來不來港都很擔心競爭大，因現時的小朋友百般武藝，故其女兒除了學彈琴，也有上面試班，雖曾考慮讓女兒到海外升學，但女兒始終年紀尚小，希望先嘗試在港上學。

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記者：梁薾心