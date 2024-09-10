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小一入學｜聖保羅男女附小校長透露收生重視3項特質　籲提防假冒入學短訊

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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聖保羅男女中學附屬小學今日舉行小一入學申請簡介會。（彭大偉攝）

「一條龍」名校聖保羅男女中學附屬小學（SPCCPS）周一（9日）起2025/26學年接受小一入學申請，今日（10日）舉行簡介會，由校長張慧純簡介收生安排和面試重點，包括透露冀招收「喜愛學習、具好奇心、樂於溝通」的學生。校方又提醒家長，不會以SMS或電郵寄發超連結。

SPCCPS小一申請期為本周一至五（9月9至13日），校方提供2024年度小一學費參考，全年77,800元，會按需要調整。入學面試分成兩輪，10月初首輪甄選，所有申請學童將參與實體面試，並選出約300人晉級；次輪甄選將於11中旬至12月期間進行，屆時家長需與子女一同到校面見。取錄主要取決於第二輪評核表現。

張慧純指，面試時將會透過跟小朋友談天和玩遊戲，了解其溝通、專注、待人接物表現，冀招收「喜愛學習、具好奇心、樂於溝通」的學生；家長毋須為子女拍攝影片，如欲提供額外參考資料，則不能超過兩頁A4紙，強調要精簡。

她又指，學校是中文小學，小三起普教中，主要教學語言是廣東話，故面試主要用廣東話進行，但若小朋友母語是英文或普通話，亦可用相關語言回答，老師會「轉台」配合。惟她提醒如小朋友不懂說聽廣東話，上課時或面對困難，家長宜想清楚子女能否適應。翻查去年資料，校長當時也強調面試將以廣東話進行，申請人亦可用母語對答。

香港騙案頻生，校方提醒家長，不會以SMS或電郵寄發超連結，「沒有按了連結就能入學這些安排」；又指小一入學申請系統為獨立運作系統，服務供應商不能接觸所有個人資料，且資料會於1年後銷毀。

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記者：梁薾心

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