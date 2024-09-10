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團隊旅遊│11人懷疑食物中毒案　初步調查揭食物或交叉污染

社會

撰文： 李志強

發布時間： 11 小時前

最後更新： 23 分鐘前

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11名隨內地入境旅行團到港旅客懷疑食物中毒送院。曾秋文攝

衞生署衞生防護中心今日（9月10日）調查一宗懷疑食物中毒個案，共涉及11名隨內地入境旅行團到港的人士，他們屬於兩個共有61名旅客的旅行團。經初步調查， 調查人員不排除導致食物中毒的原因包括食物受交叉污染、食物過早預製及沒有徹底翻熱。

個案涉及8男3女，年齡介乎55至68歲。他們9月9日於土瓜灣兩間食肆分別共同進食午餐及晚餐，其後陸續出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵。全部受影響人士已求醫，均無須入院。全部病人情況穩定。

衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物。 衞生防護中心及食物安全中心人員已到受影響人士晚膳的餐廳進行視察，抽取食物樣本作化驗，並指示有關處所即時停止營業，進行清洗消毒處所工作，及改善有關食物烹調流程和衞生。

調查人員不排除導致食物中毒的原因包括食物受交叉污染、食物過早預製及沒有徹底翻熱。衞生防護中心及食安中心的調查仍然進行中。食安中心人員會到受影響人士午膳的餐廳進行視察。

衞生防護中心已經與旅遊業監管局及旅行社聯絡，初步了解未有其他旅客受影響，中心會與有關方面保持聯繫，繼續監察相關旅客的情況。

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