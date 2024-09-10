舒適堡結業│政府跨部門專責小組調查　警方：循詐騙和虛假陳述方向追查

就近日連鎖健身美容集團「舒適堡」宣布於9月6日突然宣布暫時全線結業，政府深夜發稿表示高度關注事件，並已成立跨部門專責調查小組，務求盡快處理有關個案。截至周二（9月10日）下午四時，海關和警方分别接獲733宗及19宗相關舉報。

海關及警方會分別就《商品說明條例》的不良營商手法，及有否涉及其他刑事罪行方面作出重點跟進調查。如發現違反相關條例的情况，會採取適當的執法行動。

海關呼籲已經向該連鎖集團購買相關健身或美容服務的顧客，盡快聯絡海關。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶或網上表格舉報懷疑違反《條例》的事宜。



海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶，在作出預繳式消費決定前要謹慎考慮。於購買服務後，應保留交易單據及合約等文件，若日後需作出申訴，可作為基本資料。



根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。



因應上述事件，警方商業罪案調查科亦已成立專案小組，循詐騙和虛假陳述方向作出調查。警方呼籲市民如有相關資料，可致電警方二十四小時熱線2860 5012作出舉報。

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