紅磡偷貓｜北帝廟花貓疑被網紅Kenny Chan 捉去　警拘一漢尋回花貓

▲ 紅磡北帝廟內，一隻花貓「樂樂」疑被網紅捉走 。（網上圖片）

紅磡北帝廟一隻放養花貓，叫「樂樂」，上周四晚（5日）風暴期間走失。街坊網上尋貓時發現，懷疑「樂樂」被一名同區居住的YouTuber捉走，據報疑人是網紅Kenny Chan。

近日警方接獲報案後，由九龍城警區動物罪案警察專隊跟進，調查後拘捕一男子，更尋回「樂樂」，花貓沒有受傷。

事發於馬頭圍道146號北帝廟，「樂樂」是廟祝多年前領養，平日於廟內放養。「樂樂」上周四晚疑被捉走，有街坊稱，當晚8時許曾見過「樂樂」，之後不知所終。

多名熱心街坊網友協助尋貓，揭發一名居於紅磡的YouTuber疑捉走「樂樂」。因該網紅於tg群分享相片，指打風當日救走流浪貓，疑似「樂樂」。有網民於群組問是否「樂樂」時，更竟被即時踢出群組。

北帝廟廟祝最終報警求助。紅磡警署周一（9日）接獲77歲姓關男子報案，指馬頭圍道146號一寺廟內，一隻約9歲放養貓不知所終，及後發現社交平台有人抱着相似貓隻，懷疑是失貓。

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