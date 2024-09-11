王晶爆兩女呷醋爭寵鬧「掌摑事件」　李麗珍回應指兩人未曾拍過拖

▲ 李麗珍指，未曾與王晶拍過拖。

王晶在日前在個人頻道《王晶笑看江湖》爆曾經有兩女星在自己監製的電視劇中爭寵，結果演變成「掌摑事件」。

雖然王晶沒有開名，但透露：「喺2000年前，其中係有兩個女演員，其中一個就本身有啲挫折，我就特登搵佢返嚟演一個幾重要嘅角色，幫吓佢。其實以往我曾經同佢有過少少交往，佢就覺得我搵返佢做，就係又想同佢「好」咁樣嗰種。其實我唔係咁諗。」

由此引起網民「金田一」上身猜究竟王晶所指是哪兩位女星，憑線索估計是亞視劇《美麗傳說》的兩位女主角陳法蓉與李麗珍。

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陳法蓉曾被摑

其實陳法蓉早在2010年接受陳志雲主持的《志雲飯局》訪問已曾提到拍《美麗傳說》被摑，她稱放飯時突然有位女演員衝進化妝室：「好快嚟到我面前，想伸手打人，講咗句唔知乜『黐脷筋』」。

當時情況混亂，有3至4個工作人員齊手將對方捧出化妝室，不過該位女演員仍想用腳踢陳法蓉。

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李麗珍回應王晶

王晶這次爆料引來網上熱話，「嫌疑人」李麗珍在昨晚出席電影《望月》首映被問及此事，她「耍太極」形容這已是多年前的事，稱：「其實到依家我都未知咩一回事，如果你知再話返我知。」

另外，對於王晶表示兩人曾短暫交往，李麗珍指：「如果有同佢交往過，我唔只同佢拍一兩套戲啦。」她指不需要去特別澄清。

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