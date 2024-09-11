胃炎︱食少少已胃漲難安睡 中醫師教預防胃黏膜受損胃氣失

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中秋節將至，又是一家團聚的大日子，美食當前，有時難免會多吃。註冊中醫師唐文儀博士表示，佳節前後，臨床不少病人因為胃部不適來看診，若病情反覆，小心患上慢性胃炎。

病人張小姐幾乎每次放完幾天假期後，胃部都有不適，要前來看中醫，這日甫踏入診症室便大呼︰「唐博士，你真係要救下我，我夜晚又瞓唔到，成晚個胃隱隱灼痛，其實我假期唔係食好多嘢，只係比平時食多小小，已經覺得頂住個胃。」

針灸加中藥2至3月可痊癒

唐博士說︰「你今次又食自助餐？每次食完個胃就唔舒服。今次有無口乾口苦？我看你舌尖紅、苔少、脈弦細，係胃陰不足表現。」

張小姐搶着說︰「我知道食嘢要定時，唔好食太多太辣，但就係忍唔到口，你話我有慢性胃炎，係咪我乖乖戒口，就有機會好？」

唐博士說︰「你真係聽話注意飲食，針灸加中藥治療，大多數病人兩、三個月內可痊癒。」

唐博士解釋，慢性胃炎在中醫屬的於痞滿、胃脘痛範疇，主要是胃黏膜受損，胃氣失和。中醫認為這個病是由濕邪、熱邪侵犯脾胃、飲食不節，飢飽無常，或過食辣刺激、肥甘厚味之品；又或情志失調，肝失疏洩有關，而本身脾胃虛弱亦有關連。

慢性胃炎症狀，常見有上腹部不適，飽脹、隱痛、燒灼痛、疼痛時間無定時，進食後痛感可加重或減輕；部分患者會有食慾不振、噯氣、反酸、噁心等消化不良症狀。

一般在發作期，上腹部有瀰漫性壓痛，常見併發症可出現厭食和體重減輕，甚至貧血。

唐博士表示，針灸加中藥治療，可以達致調理脾胃、健脾益氣、行氣活血、止痛消脹的目標。

為防復發，患者應保持精神愉快，戒煙戒酒，飲食宜按時定量，進食時細嚼慢嚥，忌過酸、過辣等刺激性食物及生冷不易消化的食物，濃茶及咖啡亦最好少飲，以減少胃部的刺激。

唐博士提醒，胃怕虛寒，喜歡溫熱，飲食以溫、淡、軟、鮮為宜，並注意腹部的保暖。

▲ 註冊中醫師唐文儀博士

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