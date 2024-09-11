靚媽精明眼｜萬寧一連兩日免費送3000份禮品　設五重感官美髮體驗+髮質分析+防掉髮資訊

▲ 萬寧一連兩天於奧海城設「萬寧5D Salon」，期間限定五重感官理想髮絲體驗專區，只要完成指定任務，更可獲贈價值超過$200的「萬寧理想髮絲禮品包」，限量3000份。（萬寧提供）

【靚媽精明眼/萬寧優惠/萬寧派禮物】萬寧了解大眾關注髮絲健康，破天荒聯乘十大品牌，一連兩天於奧海城開設「萬寧5D Salon」，增設期間限定的五重感官理想髮絲體驗專區，由視覺、觸覺、嗅覺、味覺到感覺，全方位不同維度不同角度進行美髮體驗。此外，只要完成任務，更可免費換領價值超過$200的「萬寧理想髮絲禮品包」，限量3000份。

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萬寧今次首度聯乘十大品牌合作，將於9月21日至22日在奧海城二期地下中庭開設「萬寧5D Salon」，場內設七大美髮體驗專區，包括：「看」得到變髮奇蹟的「髮妝設計室」；「看」得到閃耀健康秀髮的「光感修復體驗」；「看」出防掉奧秘的「養髮資料所」；「觸」得到彈滑頭髮的「髮質檢測站」；展示「嚐」得到的髮質養份的「養髮食研所」；「聞」遍迷人香氣的「品味調香室」，以及「Feel」得到潛藏「髮」力的「魔『髮』照相館」。

▲ 萬寧今次首度破天荒聯乘十大品牌合作，將於9月21日至22日在奧海城二期地下中庭開設「萬寧5D Salon」。(萬寧提供)

同場除了有五重感官體驗，更準備不同的互動展示、新品試用、個人化髮質測試、MBTI產品配對和趣味遊戲等。只要完成每個美髮體驗專區的「美髮任務」，均可獲得不同的現金優惠券、美髮小禮品及印章一個；若集齊5個或以上印章，即可免費換領總值超過$200的「萬寧理想髮絲禮品包」一份，數量有限，先到先得，換完即止。

▲ 場內設七大美髮體驗專區，由視覺、觸覺、嗅覺、味覺到感覺，全方位不同維度不同角度，體驗看得到、摸得到、聞得到、Feel得到的秀髮健康活力。（萬寧提供）

「萬寧 5D Salon」活動詳情：

日期：2024年9月21至22日

時間：12:00-19:00

地點：奧海城二期地下中庭

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