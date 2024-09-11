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MIRROR成員︱Edan大方認冧林明禎惹熱議　人父歌手估男方有九成把握

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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人父歌手估Edan對追林明禎有九成把握！

MIRROR成員呂爵安（Edan）跟大馬女神林明禎近日爆出戀情，Edan早前現身承認跟女神「了解中」，這段「明登戀」成為網民熱話，有「爵屎」發文表不滿，批「女神」只是賣弄身材騷胸的女星。

在昨日（9月10日）下午，Edan在Threads發文表明對明禎有意：「明禎是個很好的女生，我對她很有好感也正在追求她，亦希望未來有發展的空間」，身為當紅藝人的他完全無懼脫粉潮！

有爵屎選擇取消追蹤Edan的社交平台，又有爵屎選擇放售Edan品牌的產品，至於不時在Threads發言的人夫歌手陳柏宇（Jason）就估Edan對追明禎是有九成的把握！

MIRROR成員︱Edan認追求林明禎　呂爵安表明未與女神「打羽毛球」：不想影響女生聲譽

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Edan護花後遇「脫粉潮」？

Edan認正在追求林明禎，有一些爵屎會大方祝福，又有「女友粉」表明脫粉、批評明禎，也有不少「花生友」討論Edan是否已成功追求明禎！

有網民發現Edan的IG由72.2萬粉絲降至72萬，在拍賣平台上，有賣家表明「脫坑」放售Edan個人品牌名「NADE」的產品、親筆簽名海報等。

同時另一方面，網民覺得偶像也是人，追女仔拍拖屬正常，覺得部份粉絲行為過份。

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專題影片
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陳柏宇：恭喜之外都冇乜其他嘢可以講

在昨晚，歌手陳柏宇（Jason）在Threads分享對Edan正追求明禎一事分享看法：

以我多年做人嘅經驗，佢可以咁樣回覆，就足以證明佢就算未追到，都已經有九成嘅把握。所恭喜之外都冇乜其他嘢可以講。 恭喜恭喜。

Jason可謂分享自己的經驗之談，皆因他曾與圈中人裕美有一段情、與太太符曉薇（Leanne）因拍攝電影而認識！

Jason與Leanne在2011因拍攝電影《喜愛夜蒲》結緣，Jason後來約Leanne打羽毛球展開追求。二人在2017年結婚，現育有兩位可愛女兒，相當幸福！

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