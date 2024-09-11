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居屋裝修︱280呎居屋單位慳盡地方間兩房　兩招增大空間感秘技埋單呢個數

家事百科

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

今期介紹啟鑽苑一個280呎的居屋單位！

【裝修/居屋裝修/啟鑽苑/納米樓/細單位/居屋/公屋】香港寸金尺土，不少單位都面積細，所以港人都用盡方法善用每一寸空間設法住得舒適！網上就有視頻介紹位於鑽石山啟鑽苑一間280呎居屋單位，屋仔細細但可以間出兩房，裝修師傅善用了招增大空間感秘技，令到屋內不侷促，而主人房做了地台床，有一個由頂到地的大衣櫃，儲物空間相當夠，員工透露連工包料包傢俬埋單29萬！

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居屋裝修︱百葉玻璃三疊窗增加空間

網上頻道「梁師傅裝修維修」承接了一個280呎位於鑽石山啟鑽苑的單位，戶主是一對夫婦林生林太以及愛寵貓貓，作為「貓奴」的林太間了一間房給貓貓起居，但這間房唯一缺點是沒有窗及冷氣，裝修師傅就在牆身安裝百葉玻璃三疊窗，打開窗戶就可以將冷氣流通，而且玻璃的通透感可以令人感覺空間有所增大，林太就可以探頭望下貓貓的情況，非常實用。

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居屋裝修︱灰鏡設計增加空間

而第二招就是灰鏡，廁所門的一面牆用了灰鏡設計，以為只是一面灰鏡，其實內有乾坤，廁所門做了暗門設計，推開了灰鏡牆身便是廁所，由於單位細，廁所位面積小，不過五臟俱全，身形大隻的裝修師傅即場坐上坐廁，看看能否坐得落，實測結果合格！洗手間內都有鏡櫃可以儲物，值得一提是浴屏門，可以向內推，節省不少空間，林太指這門花了差不多5千元！

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居屋裝修︱地台床連大衣櫃儲物空間夠

主人房做了地台床及由天花而下的衣櫃，還有地方做了一個小小的梳妝台，儲物很足夠，買多點衣服都不怕，門口就做了路軌式的趟門設計，上面預留了空間，如果壞了更容易更換，而廚房的櫥櫃裡面安裝了活動式層板，方便在櫃內的煤氣爐有壞時更換。網民留言「想知浴屏資料」、「全部都OK, 係星盤真係唔可以擺角位」。

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