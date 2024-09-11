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潛在危機｜上班族1個行為如「慢性自殺」罹12種慢性病風險增26%　醫生教做1件事自救

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

上班族1個行為如「慢性自殺」，罹12種慢性病風險增26%，醫生教做1件事自救。

【打工仔／上班／腰酸背痛／慢性疾病／死亡風險／心血管疾病】不少打工仔因工作原因，容易在辦公室内久坐。台灣有醫生表示，久坐如同「慢性自殺」，更有研究指出，每天久坐逾6小時的人，會增加糖尿病、心臟病等12種慢性疾病的風險。醫生提醒，做1事即可降低心血管疾病及死亡風險。

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久坐危害｜久坐如同慢性自殺

台灣重症科醫生黃軒在Facebook個人專頁發文指出，一篇發表在「The Lancet」的研究，分析36萬多位年紀在37至73歲的人士，發現如果和每天久坐小於2小時的人相比，每天久坐超過6小時的人，罹患12種慢性病的風險竟增加了26%。

這12種慢性疾病包括：

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更多相關報道：潛在危機｜久坐13小時死亡風險增200%　哈佛醫學教授：每30分鐘要起身

另外，復健科醫生王思恒亦在節目《奕起聊健康》中表示，許多久坐的上班族都有肩頸痠痛或下背痛的問題，統計發現100個有下背痛的人，80至90人多半是久坐造成，原因是同一個姿勢維持太久造成下背痛。而久坐有十大傷害，他示警「當心是慢性自殺」。

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久坐危害｜身體維持「動」可降死亡風險

王思恒醫生強調，只要同一個姿勢維持太久，身體處理糖的能力也會變差，如果久坐再加上下午又喝手搖飲品，血糖就會飆很高，糖尿病容易找上門。因此他建議，身體要維持「動」，改變姿勢，才能有效減緩久坐所造成的傷害。

黃軒醫生則表示，如果每天的久坐時間減少到6小時以下，將可有效預防3.7%至22.1%的慢性病發生。他指出，上述研究還發現，如果每天用輕度運動，代替久坐1小時，罹患慢性病風險可降低2%至5%；若以劇烈運動代替久坐1小時，罹病風險更可降低7%至19%。

黃醫生又引述另一篇同樣發表在「The Lancet」的研究顯示，若每天走2,200步，就能降低久坐所帶來的死亡率與心血管疾病風險；每天走路4,000步可獲得一半以上的健康益處；若每天走路步數達到9,000到10,500步時，死亡風險降至最低。

他指出，世衛組織1992年就即提出「最好的醫生是自己，最好的運動是走路」的論述，走路是種低成本、隨時都能進行的運動，能鍛鍊到全身13塊大肌肉群，還能提高免疫力，預防慢性病，建議上班族們每隔30分鐘起身一下，上個廁所、倒杯水，不要帶水壺放在辦公室的桌上，這樣就可以常起來走動了。

同場加映：10大致癌習慣排名

台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在Facebook表示經過醫學證實，約有5-10%的癌症來自遺傳，其餘的則多半是生活環境、習慣與飲食造成，所以長年累月的壞習慣往往是導致癌症的最大元兇。

為了令大眾提高警覺，他分享了10項日常致癌習慣的排名，當中「久坐不動」更是排名第二，當中包括腰酸背痛、血液循環不良、坐骨神經不適等，亦會影響腸道蠕動，甚至有可能增加罹患大腸癌的風險。提醒上班人士最好買會升降的辦公桌儘量站著辦公，減少坐梳化看電視時間，且每坐三十分鐘起來伸展與活動。

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