珍惜生命丨15歲以下女性自殺率升逾7倍　拆解9大輕生警號　開解身邊人時忌做一件事

【世界防止自殺日/自殺率/青少年自殺率/女童自殺率/香港/青春期】昨日(10日)是「世界防止自殺日」，港大防止自殺研究中心公布本港最新的自殺數據，估算去年香港每十萬人中有 13 .6人死於自殺。當中令人憂慮的是，15歲以下青少年自殺率去年顯著上升，該組別自殺死亡個案由2022年7人增至去年24人，以自殺率計見10年新高，當中女童自殺率更急升7.4倍，去年共16名女生自殺；15歲以下男性青少年的自殺率亦上升約6成。

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對於青少年自殺個案急升，中心總監葉兆輝指情況令人十分擔心，指翻看去年自殺個案的時間線，很多在剛復課及開學後發生，懷疑與開學面對的種種壓力有關，如追趕學業成績、適應新環境及重建人際關係等。他指少年們一旦未建立好人際網絡，心理上可能會處於脆弱狀態。他期望，學校能夠做多些工作，讓學生建立良好的人際關係，彌補疫情兩三年的空白期。

防止自殺研究中心培訓顧問及臨床心理學家何倩恒分析，15歲以下女童自殺率上升可能與踏入青春期，受荷爾蒙變化影響，同時回到校園感到壓力，造成情緒波動。何倩恒說，一旦發現青少年情緒突然變化很大，對平日經常做的活動失去興趣，或者提及自己想輕生，其他人就要提高警覺、正視問題。

9大輕生警號

自殺事件有上升趨勢，香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）表示，社會不同階層的人皆有自身情緒的觸發點。他指，學童多以家庭、學業壓力為主；成年人多因為工作壓力；而長者多因為身體健康問題，如受長期疾病或身體疼痛問題困擾。

黃博士續指，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

以下綜合9大警號，可洞察自殺先兆：

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與情緒受困者對話5大要點:

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