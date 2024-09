《美少年之戀》合體舒淇逆齡生長　馮德倫想「裁走」吳彥祖另類放閃

▲ 吳彥祖分享跟馮德倫以及舒淇的合照!

吳彥祖今日(9月11日)於IG貼出跟舒淇以及馮德倫26年前後的對比照,他們擺著同樣的甫士,這次「美少年之戀」合體,勾起大家的回憶殺。

當中吳彥祖感慨留言:「26年後.... 左邊的照片是我們三個在宣傳電影時拍攝的。這是我跟馮德倫首次合作,也是我的第一部電影。右邊的照片是今年夏天拍的,有點可怕,除了我們有些白頭髮,左邊的兩個人現在已經結婚了。」

舒淇逆齡生長

馮德倫似乎對吳彥祖這「電燈膽」不滿,既留言笑道:「Can you crop yourself out pls.」

已半百的馮德倫增添一份滄桑感,本月底踏入50歲的吳彥祖同樣變中佬,反之48歲的舒淇Keep得不錯,網友都驚訝舒淇幾乎沒變,指女神逆齡生長,有人留言大讚:「舒淇 aged like a fine wine.」

