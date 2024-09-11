  • 33°C
香港時間：2024911日 (三) 13:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《美少年之戀》合體舒淇逆齡生長　馮德倫想「裁走」吳彥祖另類放閃

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 31 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

吳彥祖分享跟馮德倫以及舒淇的合照！

吳彥祖今日（9月11日）於IG貼出跟舒淇以及馮德倫26年前後的對比照，他們擺著同樣的甫士，這次「美少年之戀」合體，勾起大家的回憶殺。

當中吳彥祖感慨留言：「26年後.... 左邊的照片是我們三個在宣傳電影時拍攝的。這是我跟馮德倫首次合作，也是我的第一部電影。右邊的照片是今年夏天拍的，有點可怕，除了我們有些白頭髮，左邊的兩個人現在已經結婚了。」

星級夫婦丨馮德倫炮製驚喜生日P　舒淇冧爆放閃：感謝多年的包容與陪伴

點擊圖片放大
+6
+5

舒淇逆齡生長

馮德倫似乎對吳彥祖這「電燈膽」不滿，既留言笑道：「Can you crop yourself out pls.」

已半百的馮德倫增添一份滄桑感，本月底踏入50歲的吳彥祖同樣變中佬，反之48歲的舒淇Keep得不錯，網友都驚訝舒淇幾乎沒變，指女神逆齡生長，有人留言大讚：「舒淇 aged like a fine wine.」

馮德倫台灣出席藝術珠寶巡迴展　重提陳年舊照賀舒淇生日：她正常就是這樣！

點擊圖片放大
+8
+7

最新影片：

專題影片
郭珮文細談入行一年感受 最怕冇工開

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【遺愛】鍾舒淇孖老公踩過界拍電影　拍MV展現內心柔情一面
16:06 2021/05/12
【遺愛】鍾舒淇孖老公踩過界拍電影　拍MV展現內心柔情一面
【明星行頭】49歲舒淇火併50歲李冰冰　兩大凍齡女神時裝騷過招
13:43 2023/09/11
【明星行頭】49歲舒淇火併50歲李冰冰　兩大凍齡女神時裝騷過招
性感女神︱舒淇被名模逼至縮起雙肩苦笑　楊茜堯胡定欣撞膊畫面成經典
12:56 2024/05/24
性感女神︱舒淇被名模逼至縮起雙肩苦笑　楊茜堯胡定欣撞膊畫面成經典
【童年傷痛】自認叛逆少女15歲離家出走　舒淇童年屢遭父母打罵︰他們根本不懂湊小孩
14:38 2020/07/14
【童年傷痛】自認叛逆少女15歲離家出走　舒淇童年屢遭父母打罵︰他們根本不懂湊小孩

你可能感興趣

【遺愛】鍾舒淇孖老公踩過界拍電影　拍MV展現內心柔情一面
16:06 2021/05/12
【遺愛】鍾舒淇孖老公踩過界拍電影　拍MV展現內心柔情一面
【明星行頭】49歲舒淇火併50歲李冰冰　兩大凍齡女神時裝騷過招
13:43 2023/09/11
【明星行頭】49歲舒淇火併50歲李冰冰　兩大凍齡女神時裝騷過招
性感女神︱舒淇被名模逼至縮起雙肩苦笑　楊茜堯胡定欣撞膊畫面成經典
12:56 2024/05/24
性感女神︱舒淇被名模逼至縮起雙肩苦笑　楊茜堯胡定欣撞膊畫面成經典
舒淇 馮德倫 吳彥祖 娛樂人物職業 演員 電影 網絡熱話 娛樂行業

最高瀏覽

生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心
生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心
在職家庭津貼｜4人家庭職津增至$4830　一文睇清申請資格＋方法＋表格懶人包
在職家庭津貼｜4人家庭職津增至$4830　一文睇清申請資格＋方法＋表格懶人包
李海生逝世丨李海生遺孀憶亡夫患「天皰瘡」　李太感慨丈夫離世不用再受病魔折磨
李海生逝世丨李海生遺孀憶亡夫患「天皰瘡」　李太感慨丈夫離世不用再受病魔折磨
食用安全｜內地旅行團來港疑集體食物中毒送院　曾於酒樓食龍蝦 多人痾嘔不適
食用安全｜內地旅行團來港疑集體食物中毒送院　曾於酒樓食龍蝦 多人痾嘔不適
急症室最長等候時間（09月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月11日 時間12:05）