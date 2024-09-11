凍齡女神丨《美少年之戀》合體舒淇逆齡生長　馮德倫想「裁走」吳彥祖另類放閃

▲ 吳彥祖分享跟馮德倫以及舒淇的合照！

吳彥祖今日（9月11日）於IG貼出跟舒淇以及馮德倫26年前後的對比照，他們擺著同樣的甫士，這次「美少年之戀」合體，掀起大家的回憶殺。

當中吳彥祖感慨以英文留言，其大意是：「26年後.... 左邊的照片是我們三個在宣傳電影時拍攝的。這是我跟馮德倫首次合作，也是我的第一部電影。右邊的照片是今年夏天拍的，有點可怕，除了我們有些白頭髮，左邊的兩個人現在已經結婚了。」

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舒淇逆齡生長

馮德倫似乎對吳彥祖這「電燈膽」不滿，既留言笑道：「Can you crop yourself out pls.」

已半百的馮德倫增添一份滄桑感，本月底踏入50歲的吳彥祖同樣變中佬，反之48歲的舒淇Keep得不錯，網友都驚訝舒淇幾乎沒變，指女神逆齡生長，有人留言大讚：「舒淇 aged like a fine wine.」

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