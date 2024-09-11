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大鬧機艙｜夫婦搭廉航醉酒鬧事毆打空服員　飛機緊急降落二人下場曝光

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

英國一架開往西班牙航班上，一對夫妻醉酒鬧事，不單毆打空中服務員，並對其他乘客吐口水，導致飛機最終緊急降落，而2名鬧事乘客當場被警察拘捕。(iStock圖片)

【飛機/廉航/瑞安航空】歐洲最大廉價航空公司「瑞安航空」（Ryanair）一架由英國開往西班牙的航班上，有一對夫妻醉酒鬧事，不但毆打空中服務員，並對其他乘客吐口水，最終導致飛機於法國緊急降落，2名鬧事乘客當場被警察拘捕。

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醉酒乘客大鬧機艙

據外國傳媒報道，瑞安航空（Ryanair）9月8日當天一架預計從英國曼徹斯特（Manchester）飛往西班牙伊比薩島（Ibiza）的航班，在飛機起飛不久，一名男乘客開始在機上醉酒鬧事，更毆打空中服務員。

據同機一名乘客透露，該男子上機後開始瘋狂飲酒，後來更與一名男空中服務員發生衝突，並毆打對方的臉。當空中服務員嘗試制伏該醉男時，他開始轉為攻擊其他乘客，並朝其中一名女乘客身上吐口水。

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由於該名醉酒乘客完全失控，飛機被迫緊急降落至法國圖盧茲布拉尼亞克機場，當警方登上飛機準備將該名男乘客帶走時，他的妻子疑心感不滿，於是開始加入大鬧，並對其他乘客吐口水。

最後，這對鬧事夫妻終被捕，並帶下飛機。而該航班在迫降90分鐘後重新起飛，按原定計劃繼續前往西班牙伊比薩島。

瑞安航空發言人事後證實事件，瑞航表示「對於這些不守規矩的乘客行為給其他乘客帶來的任何不便，我們深表歉意，這超出了瑞安航空的控制範圍，現在這件事已由當地警方處理。」

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1. 切勿一上飛機就睡覺

Ale解釋，起飛前睡覺會令耳朵不適，因為飛機起飛時，氣壓的變化容易導致耳膜鼓脹疼痛；另外，飛機升降是航程中最關鍵的時間之一，乘客應保持清醒，以便發生緊急情況時，作出適當的反應。

2. 切勿飲用自己攜帶的酒

Ale表示，根據美國聯邦法規，乘客禁止在飛機飲用自己攜帶的酒精飲品，因為航空公司無法追蹤，如果在機上出事，法規將懲罰乘客而非航空公司。

3. 切勿在飛機上赤腳

Ale指出，不少乘客會在座位脫掉鞋子，但提醒切勿在機槍赤腳行走，特別是走進廁所，因為地板不一定乾淨，「你永遠不知道自己踩在什麼上」。

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