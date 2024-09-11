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港產大熊貓｜大熊貓龍鳳胎BB滿月在即　海洋公園免費派815份豬腳薑【附參加方法】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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大熊貓龍鳳胎BB滿月在即，海洋公園免費派815份豬腳薑，即睇參加方法！

【大熊貓/盈盈樂樂/海洋公園/熊貓BB/龍鳳胎/海洋公園】大熊貓龍鳳胎BB將於本周六（14日）滿月，海洋公園在社交平台預告，將會於滿月前夕，即9月13日中午舉行「大熊貓BB滿月有獎活動」，大派豬腳薑醋，送出815張薑醋禮卡，卡上更印有家姐和細佬照片，極具紀念價值。

樂園優惠︱歡迎首對龍鳳胎大熊貓BB 海洋公園推二人同行全年證85折優惠

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校長專訪｜保良局蔡繼有校長注入新活力　從體育老師躍身一校之首：運動帶領我至今

大熊貓BB本周六滿月

海洋公園在社交平台發布帖文，大熊貓盈盈的一對龍鳳胎BB將在9月14日滿月，園方會於9月13日中午12時舉行「大熊貓BB滿月有獎活動」，送出815張薑醋禮卡，卡上還會印有家姐細佬的照片。

海洋公園將送出豬腳薑醋，慶祝大熊貓BB滿月。（海洋公園圖片）

海洋公園「大熊貓BB滿月有獎活動」

參加方法：
1. 追蹤香港海洋公園官方Instagram (@hkoceanpark) 及香港熊貓專頁官方Instagram (@pandahk_official)
2. 填妥指定表格並提供所需資料（表格會於9月13日中午12點於海洋公園Facebook和Instagram發佈）【連結按此】
3. 於上述表格中填寫您對大熊貓BB的祝福話語（不多於200字，不允許使用AI軟件作答）

得獎者將於2024年9月20日或之前，收到電郵確定得獎資格及通知領獎詳情。

大熊貓BB「小背心」變深色

點擊圖片放大
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海洋公園昨日（10日）再發佈一對大熊貓BB的最新影片，可見家姐的「小背心」、「黑眼圈」變得深色，亦長出更多白色毛毛，仍在學習爬行的牠腳仔十分有力，睡覺時耳仔不時抖動，相當可愛。

點擊下圖看更多大熊貓BB最新可愛照片：

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