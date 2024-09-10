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慈善論壇｜奧運英國跳水金牌Tom Daley現身香港　參與馬會國際慈善論壇

社會

發布時間： 13 小時前

最後更新： 1 小時前

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奧運跳水金牌得主Tom Daley（左）與2023年浪琴國際騎師錦標賽冠軍、香港賽馬會騎師何澤堯（右）。

馬會慈善信託基金主辦、第４屆香港國際慈善論壇，周二（10日）圓滿閉幕，焦點之一、閉幕座談探討投資藝術和體育如何換取社會收益，奧運英國跳水金牌選手Tom Daley來港參與。

一連兩日論壇，來自世界各地約100位知名演講者，以及2,000多位來自40個國家及地區的嘉賓，包括超過200個本地、區域和國際基金會的代表參與。

馬會行政總裁、公益慈善研究院董事應家柏發表閉幕演說。

馬會行政總裁、公益慈善研究院董事應家柏發表閉幕演說，點出亞洲公益慈善研究計劃的重要性。他表示，為徹底善用亞洲公益慈善團體的合作力量，已啟動亞洲公益慈善研究計劃。

論壇焦點之一、閉幕座談演講探討投資藝術和體育如何換取社會收益。演講嘉賓包括2009年奧斯卡最佳原著劇本創作獎得主、美籍編劇、導演及監製Dustin Lance Black；奧運跳水金牌得主Tom Daley；2023年浪琴國際騎師錦標賽冠軍、馬會騎師何澤堯；2007年奧斯卡最佳紀錄短片獎得主、香港大學新聞及傳媒中心總監楊紫燁。

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