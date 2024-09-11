BB改名｜爸爸姓「毛」囡囡點改名？　用呢個疊字獲網民讚：一聽就知一家人

▲ 爸爸姓「毛」，媽媽就為女兒起了一個疊字名，雖然遭親友嫌棄，卻獲網民大讚！

【BB改名】老一輩常常說「不怕生壞命最怕改壞名」，可見改名在華人社會中有著相當重要的位置。內地一名母親為「毛」姓寶貝女兒起了一個疊字的名字，但怎料遭親友們嫌棄稱「太隨意」，其名字在網絡曝光後，卻意外地被眾網友力讚，

一聽就知道是一家人。

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該名母親來自福建名叫林瑩瑩，育有一名8歲的女兒名「毛西西」。她是一名小紅書博主，常常在平台分享女兒的生活點滴。月前，林瑩瑩貼出了一張女兒的出生證書，並回憶起當時為孩子改名的趣事。

BB改名｜一家三口也是「ABB」名字

林瑩瑩透露，除了自己的名字是疊字外，丈夫的名「毛東東」亦同樣如此，所以便想著為女兒也改一個疊字名，實行親上親。起初，她想過為女兒起名為「茜茜」，但礙於是多音字怕會有混淆，最後決定簡化一些，除去了草字部，起名為「西西」，取其易讀易寫。

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BB改名｜親友反對：沒有算八字

不過，林瑩瑩指出，當時把女兒的出生證書分享到朋友圈，卻得不到大家的支持，「被說起名字太隨便了，沒有算八字，五行缺什麼。」多年後，林瑩瑩對此事仍有些耿耿於懷，於是再度在網上發帖文詢問眾網友。

BB改名｜網友勸再生兩孩：東南西北齊了

對於「毛西西」此名，網友們的反應表現得十分正面，「爸爸叫東東，寶寶叫西西，一聽就知道是一家人，哈哈哈」、「蠻好的，ABB名字現在多清流啊」；更有網友力勸樓主再生兩名小孩把「東南西北」湊完整，「再生兩個把毛南南和毛北北補上」，令人惹笑。

但是，有網友擔心「毛西西」的讀音（普通話讀音為「毛稀稀」）會令孩子成為被取笑的對象，而林瑩瑩則回應道，「因為頭髮超級多，所以沒人叫她這個名，這個可以放心。發量王者，頭髮又長又多，所以捐給白血病的小朋友了。」

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BB改名｜女兒也喜歡自己的名字

不過，有人認為最重要還是女兒的感受，「一開始看好普通，直到看到爸爸的名字，覺得好有愛，一家人ABB的名字，我覺得寶寶長大了會很喜歡」，對此林瑩瑩透露女兒現在很喜歡自己的名字。

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