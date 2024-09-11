  • 31°C
香港時間：2024911日 (三) 18:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

BB改名｜爸爸姓「毛」囡囡點改名？　用呢個疊字獲網民讚：一聽就知一家人

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 52 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

爸爸姓「毛」，媽媽就為女兒起了一個疊字名，雖然遭親友嫌棄，卻獲網民大讚！

【BB改名】老一輩常常說「不怕生壞命最怕改壞名」，可見改名在華人社會中有著相當重要的位置。內地一名母親為「毛」姓寶貝女兒起了一個疊字的名字，但怎料遭親友們嫌棄稱「太隨意」，其名字在網絡曝光後，卻意外地被眾網友力讚，

一聽就知道是一家人。

最新影片推介︰

童學園
校長專訪｜保良局蔡繼有校長注入新活力　從體育老師躍身一校之首：運動帶領我至今

該名母親來自福建名叫林瑩瑩，育有一名8歲的女兒名「毛西西」。她是一名小紅書博主，常常在平台分享女兒的生活點滴。月前，林瑩瑩貼出了一張女兒的出生證書，並回憶起當時為孩子改名的趣事。

BB改名｜一家三口也是「ABB」名字

林瑩瑩透露，除了自己的名字是疊字外，丈夫的名「毛東東」亦同樣如此，所以便想著為女兒也改一個疊字名，實行親上親。起初，她想過為女兒起名為「茜茜」，但礙於是多音字怕會有混淆，最後決定簡化一些，除去了草字部，起名為「西西」，取其易讀易寫。

點擊圖片放大
+3
+2

BB改名｜親友反對：沒有算八字

不過，林瑩瑩指出，當時把女兒的出生證書分享到朋友圈，卻得不到大家的支持，「被說起名字太隨便了，沒有算八字，五行缺什麼。」多年後，林瑩瑩對此事仍有些耿耿於懷，於是再度在網上發帖文詢問眾網友。

BB改名｜網友勸再生兩孩：東南西北齊了

對於「毛西西」此名，網友們的反應表現得十分正面，「爸爸叫東東，寶寶叫西西，一聽就知道是一家人，哈哈哈」、「蠻好的，ABB名字現在多清流啊」；更有網友力勸樓主再生兩名小孩把「東南西北」湊完整，「再生兩個把毛南南和毛北北補上」，令人惹笑。

但是，有網友擔心「毛西西」的讀音（普通話讀音為「毛稀稀」）會令孩子成為被取笑的對象，而林瑩瑩則回應道，「因為頭髮超級多，所以沒人叫她這個名，這個可以放心。發量王者，頭髮又長又多，所以捐給白血病的小朋友了。」

同場加映：

點擊圖片放大
+8
+7

BB改名｜女兒也喜歡自己的名字

不過，有人認為最重要還是女兒的感受，「一開始看好普通，直到看到爸爸的名字，覺得好有愛，一家人ABB的名字，我覺得寶寶長大了會很喜歡」，對此林瑩瑩透露女兒現在很喜歡自己的名字。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

BB改名｜陳姓家長用2字為孩子改名超尷尬　網民揶揄：俾人笑足一世
18:10 2024/08/26
BB改名｜陳姓家長用2字為孩子改名超尷尬　網民揶揄：俾人笑足一世
母乳媽媽｜產後6周母乳量充足打爆雪櫃　連詩雅「不滿」囡囡被指似爸爸
15:09 2024/09/09
母乳媽媽｜產後6周母乳量充足打爆雪櫃　連詩雅「不滿」囡囡被指似爸爸
育兒心得｜日本研究拆解6大父母類型　1類最易教出高薪+高學歷+幸福孩子
19:11 2024/08/26
育兒心得｜日本研究拆解6大父母類型　1類最易教出高薪+高學歷+幸福孩子

你可能感興趣

BB改名｜陳姓家長用2字為孩子改名超尷尬　網民揶揄：俾人笑足一世
18:10 2024/08/26
BB改名｜陳姓家長用2字為孩子改名超尷尬　網民揶揄：俾人笑足一世
母乳媽媽｜產後6周母乳量充足打爆雪櫃　連詩雅「不滿」囡囡被指似爸爸
15:09 2024/09/09
母乳媽媽｜產後6周母乳量充足打爆雪櫃　連詩雅「不滿」囡囡被指似爸爸
育兒心得｜日本研究拆解6大父母類型　1類最易教出高薪+高學歷+幸福孩子
19:11 2024/08/26
育兒心得｜日本研究拆解6大父母類型　1類最易教出高薪+高學歷+幸福孩子
新手爸媽 家庭教育 網絡熱話 爸媽心聲

最高瀏覽

生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心
生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心
梁小龍前妻黎愛蓮逝世享年75歲　曾慘遭淋鏹水毀容接受20次植皮磨皮手術
梁小龍前妻黎愛蓮逝世享年75歲　曾慘遭淋鏹水毀容接受20次植皮磨皮手術
天氣預報｜周三日間酷熱達33度　南海低壓槽或發展低壓區
天氣預報｜周三日間酷熱達33度　南海低壓槽或發展低壓區
食用安全｜內地旅行團來港疑集體食物中毒送院　曾於酒樓食龍蝦 多人痾嘔不適
食用安全｜內地旅行團來港疑集體食物中毒送院　曾於酒樓食龍蝦 多人痾嘔不適
急症室最長等候時間（09月11日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月11日 時間16:05）