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襲擊案｜葵涌中學女教師校內遇襲　兩男逞兇後逃去無蹤

社會

撰文： 陳麗娜

發布時間： 9 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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瑪嘉烈醫院。(黃傑偉攝)

葵涌一名中學女教師今日（11日）在校園內遇襲。兩名男子於昨晨不理保安阻止闖入學校，在學校2樓走廊襲擊45歲謝姓女教師後逃去，事主面部受傷流血，送院治理。警方將案件列作傷人，由反黑組接手追緝兇徒，校方則稱事件不涉校內其他師生。

事發於葵芳興盛路的獅子會蔣翠琼中學，今早8時許謝老師返校後，在位於學校2樓校務處對出的走廊置，突遭兩名男子拳打腳踢，事主面部紅腫、嘴和鼻流血。警方接報到場，事主被送往瑪嘉烈醫院治理。

獅子會蔣翠琼中學校長郭銳涵向記者表示，事件已交給警方跟進，引述謝老師稱不認識涉案兇徒，據校方初步了解，今次屬該名教師的「私人事」，不涉及校內其他老師及學生，事發時並沒有任何學生在場，形容整體學生安全，暫未見學生情緒受事件影響的報告。

郭銳涵引述謝教師擔憂因傷影響到學校運作，需要找代課教師。他亦提到，謝老師已在該校任教逾10年，形容她對學生關懷備至、各方面表現理想，現時身兼班主任及個別學科科主任。

郭銳涵形容，校方對事件感到不開心和憤怒，「唔開心係因為老師面部有傷痕，憤怒係因為有人入咗學校做呢啲行為。」校方亦已啟動危機處理機制，並已上報教育局，會向教師及家長發通告。校方會加強保安，防範陌生人衝入，警方亦已向校方表示會加強校園附近的巡邏。

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