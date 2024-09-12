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超市大搜查｜洗衣乾衣機耗電量可差8成　消委會推介6款高效能洗衣機

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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消委會曾測試10款洗衣乾衣機及18款洗衣機，分別推薦3款及6款表現較佳的樣本。

【洗衣乾衣機／洗衣機／洗衫／乾衣／耗水量／耗電量／消委會】香港天氣潮濕，部分人會選擇使用附帶乾衣功能的洗衣乾衣機，以免衣服長時間晾曬仍無法乾透，甚至出現「噏味」。消委會曾測試過市面上10款前置式洗衣乾衣機，比較其洗衣潔淨、脫水、乾衣等項目表現，並整理出3款表現較好及平均的型號。另外，消委會亦曾就洗衣潔淨程度及耗水耗電量測試18款洗衣機，結果發現不同類型洗衣機各有不同優缺點，並推介6款表現較好的洗衣機，大家不妨參考。

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超市大搜查｜10款洗衣乾衣機

消委會曾於2023年測試市面上10款前置式洗衣乾衣機，售價由$4,590至$21,980不等，當中有9款最高洗衣容量為8公斤，1款為7公斤。測試項目共有6個環節，包括洗衣及乾衣表現、慳電及慳水程度、洗衣及乾衣速度等，以測試樣本在不同功能條件下，處理棉質及人造纖維衣物的表現。

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根據測試結果，10款洗衣乾衣機在不同項目方面的表現較為參差，消委會最終挑選出以下3款表現較佳而平均的洗衣乾衣機，供大家參考：

  • Miele WTD160 WCS $21,980
  • 西門子 WD14S460HK $5,120
  • 惠而浦 WWEB8502GW $4,590

*資料參考消委會2023年1月《選擇》月刊測試，洗衣乾衣機售價經過調整，為目前最新標價。

10款洗衣乾衣機在各方面測試的表現總覽。（消委會圖片）

10款洗衣乾衣機樣本在測試中的耗電量差異較大。（消委會圖片）

超市大搜查｜3個樣本各有優勢

消委會指出，上述3個樣本在洗衣時慳電程度不俗，其中Miele洗衣較潔淨、乾衣速度最快，其乾衣程序亦是最慳水慳電，洗衣速度最快每公斤需時26分鐘；惠而浦及西門子則在洗衣速度上略勝一籌，最快每公斤分別只需14及15分鐘，其乾衣後衣物乾度的準確性及均勻性亦較佳。此外，以洗衣連乾衣程序計，惠而浦可用47分鐘完成，相比之下總評同獲4星的西門子最高則要耗時118分鐘。

而在洗衣機方面，消委會曾測試市面上18款樣本，當中包括前置式（俗稱「大眼雞」）、頂揭葉輪式（俗稱「日本式」，下稱葉輪式），以及歐洲頂揭式3類型號，價錢介乎2,558元至5,033元不等，聲稱最高洗衣量為7至8公斤。綜合測試結果，消委會推介以下6款表現較佳的洗衣機：

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種類品牌及型號價錢（元）原產地
前置式日立 Hitachi BD - 80YCV$4,460泰國
金章牌Zanussi ZWF8045D2WA$3,980中國
西門子Siemens WU12P260HK$4,390中國
葉輪式三星 Samsung WA70M4400SS/SH$2,558中國
Panasonic NA - F70G7P$2,689土耳其
歐洲頂揭式西門子Siemens WP12TB27HK$5,033斯洛伐克

測試中所有樣本的能源標籤均標示為1級，不過由於葉輪式樣本沒有加熱設計，加上其脫水轉速通常較低，洗衣程序亦往往需時較短，故一般而言比其他樣本更慳電，按測試推算平均慳電約8成。

消委會按樣本在「棉質衣物」環節量得的耗電量計算，假設每度電1.2元、每年開機洗衣260次，結果發現不同樣本每年所需的電費差距可高達13倍，當中以葉輪式樣本的耗電量最少，每年電費僅為20元至47元；前置式樣本每年所需電費相差最大，由134元至281元；而歐洲頂揭式樣本則由135元至209元不等。

3類洗衣機各自的優點及缺點。（消委會圖片）

此外，測試結果亦顯示洗衣機在省電及省水方面難以兩全。在「棉質衣物」及「人造纖維衣物」2個洗衣環節中，葉輪式樣本的耗電量雖然最少，但同時卻最耗水，清洗每公斤衣物平均需約23.9及37.7升水，而另外兩類型號則分別比葉輪式樣本，平均慳水約5成及5成半。

洗衣潔淨程度亦是挑選洗衣機的一大重點，消委會就指出，葉輪式樣本的表現差異最大，於「棉質衣物」及「人造纖維衣物」中的潔淨比率可分別相差約14%及16%，當中「日立 Hitachi BW-V80BSP」及「惠而浦Whirlpool VEMC758102」洗衣機樣本的表現最差，僅評獲3.5分。相反，歐洲頂揭式樣本於「棉質衣物」及「人造纖維衣物」中的潔淨比率差異最小，分別只有約3%及1%；而全部3款歐洲頂揭式樣本及6款前置式樣本的潔淨表現較為理想，同得較高的4.5分。

消委會續稱，葉輪式洗衣機洗衣時間較快，1小時內便能完成，前置式及歐洲置頂式則普遍需時較長；另外，由於測試清楚顯示洗衣機難以兼顧省電和省水，因此建議市民平日可選用「節能」洗衣程序，並盡量儲滿一機衣物才使用洗衣機。

18款測試的洗衣機樣本。（消委會圖片）

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