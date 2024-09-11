超級細菌︱45歲女染變異病毒無藥醫　醫生籲勿濫用抗生素：「超級細菌」時代來臨

▲ 45歲女染變異病毒無藥醫，醫生籲勿濫用抗生素：「超級細菌」時代來臨。

【超級細菌/變異細菌/抗藥性/抗生素/肺炎/變異株】「超級細菌」時代來臨！台灣一名45歲女子因感染一種耐藥性病毒，身體出現嚴重症狀；惟醫院對該病毒所使用的抗生素失效，使女子面臨無藥可救的困境。醫生對此坦言，這是超級細菌時代來臨的嚴重警訊，呼籲民衆及醫院切勿濫用抗生素。

最新影片：

位居台灣南投的45歲女患者，因頻繁癲癇發作、併發缺氧性腦病變而長期臥床，亦時常因病到鄰近醫院求醫。今年6月，女患者突然發燒、呼吸困難，送醫後做痰液培養，確診感染具多重抗藥性的「綠膿桿菌」，導致肺炎。

然而，醫院當時針對該病毒使用「碳青黴烯（Carbapenem）」類的抗生素，在女患者身上已失效，她面臨無藥可救的危機。但所幸，女患者獲轉院後，使用了ceftolozane與tazobactam成分的新型頭孢菌素抗生素，經過20天治療，病情改善並出院。

醫生：超級細菌時代來臨 勿濫用抗生素

負責收治該名女患者的台中慈濟醫院、感染科主任王瑞興指出，女患者被轉院前，當地也僅剩另一間醫院有新款抗生素可供治療多重抗藥性的感染病症，可見新藥研發趕不上抗藥性菌株突變，藥物短缺問題嚴峻。

醫生另坦言，自新冠疫情以來，各種抗微生物藥物被濫用，加速菌株的耐藥性。有數據顯示，對碳青黴烯類抗生素的抗藥比例，已從疫情前的一成，上升至兩成左右，對病人構成生命威脅。

醫生最後强調，「這是超級細菌時代來臨的嚴重警訊」，呼籲民衆及醫院要減少濫用抗生素、正視抗藥性細菌的嚴重性，以避免未來再有細菌侵襲時或將無藥可用。

「超級細菌」襲港致死率達45%

世界衞生組織（WHO）早前發表報告，指超級細菌「肺炎克雷伯菌」正向全球蔓延，連香港亦受波及；有內地數據更指一旦感染，死亡率更可高達25至45%。

根據理工大學早前引述內地多項研究發現，被歸類為「超級細菌」的病原體、以高抗藥性和高毒力的「肺炎克雷伯菌」（Klebsiella Pneumoniae）對人類健康極具威脅性。而一種肺炎克雷伯病原菌的新變異株CR-hvKP，一旦感染，死亡率更可高達25至45%，令全球不少醫學專家甚至將CR-hvKP列為「最迫切威脅人類健康」的隱患。

感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受TOPick訪問時，表示目前暫未有數據顯示，肺炎克雷伯菌於香港的感染人數，但警告此高毒性「超級細菌」絕對不容忽視，當中主要原因是，即使抵抗能力正常的人士亦會引起感染，而且此細菌帶有抗藥性。她又表示，這種高毒性細菌有機會在腸道存活，可在社區引致入侵性細菌感染，並涉及不同器官膿瘍包括肝臟，眼部，肺部或腦膿瘍。

3大高危人士：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

常見4大症狀：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

自保方法

連慰慈指由於目前此細菌無預防疫苗可注射。她提醒，市民要留意自己身體情況，如發高燒或症狀嚴重是要盡快睇醫生；其次使用抗生素時，亦要遵從醫生指示，減低社區出現抗藥性細菌出現的風險。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5