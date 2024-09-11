Pizza Hut ｜app用家專享大抽獎　送出999足金薄餅擺件吸客

▲ Pizza Hut 推出App升級大癲級抽獎。

Pizza Hut 宣布，推出app升級大抽獎，即日起至10月2日舉行，大獎可獲足金999必勝Pizza擺件。

Pizza Hut HK & Macau 會員，即日起使用Pizza Hut App或網站，惠顧外送速遞或外賣自取全單滿60元，即獲抽獎資格一次。於堂食使用手機自助落單(BYOD)，全單滿60元，可獲抽獎資格兩次。計算最低消費時需扣除折扣、加一服務費、小費。

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獎品豐富

大獎１名，足金999必勝Pizza擺件，總值約3.3萬元。

二獎１名，Apple iPhone 15 Pro (512GB)，總值約11,099元。

三獎１名，SONY ZV-E10 M2K24-75mm,F3.5-F5.6鏡頭套裝，價值8,690元。

四獎２名，SONY Play Station5 PS5 Slim光碟版主機，價值8,690元。

另有多名現金券獎。得獎名單於10月17日在Pizza Hut 社交媒體平台上公布。

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