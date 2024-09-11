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恩愛夫妻｜梁諾妍手術後傷口待復原　Inez感謝老公洪永城一貼心舉動

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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洪永城相當寵妻！

洪永城在2021年7月與梁諾妍（Inez）結婚，婚後三年抱兩，組成一家四口，令人羨慕！

Inez在今年3月誕下細女Beryl，在產後5個月，她透露要入院做小手術，之後又要出入醫院洗傷口，並不忘發文感謝老公洪永城！

梁諾妍結婚3周年出題考丈夫「二選一」　洪永城答案被網民讚「求生意識」強

梁諾妍感謝洪永城一貼心舉動

在今年8月30日，Inez表示要入院做突如其來的小手術，並在手術後需每日到醫院洗傷口，她在社交網貼出老公洪永城的側面照，並寫道：

傷口康復進度良好，終於唔使日日去醫院洗傷口，變咗3日先洗，唔使去洗傷口嘅日子要早晚在家浸藥水，不過始終傷口都大同深，真係要時間癒合。

最多謝洪生，頭一個星期日日要去醫院都盡量抽時間陪我，因為佢知道洗傷口都真係好痛，Love u la！

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