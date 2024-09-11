男拔小學面試2024｜男拔附小辦小一入學簡介會　校長親述2種面試行為屬大忌

▲ 拔萃男書院附屬小學辦小一入學講座，校長親述2種面試行為屬大忌。

【拔萃男書院附屬小學/男拔附小/男拔小學/男拔小一簡介會/男拔小一面試】位於九龍城區的拔萃男書院附屬小學（下稱男拔附小）是直資一條龍名校，一直深受家長歡迎，每年有約4,000人報名，爭奪150個學位，競爭相當激烈。該校昨日（10日）舉行了一場入學講座，一度掀起「搶飛」熱話，會上男校附小新校長何建儀親述2種面試行為屬大忌，各位家長要留意！

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拔萃男書院附屬小學｜模擬面試 恐添學童壓力

私立和直資小學近日陸續接受報名。教育局近日公布新一批視學報告，個別幼稚園被建議「須取消模擬小學面試活動」，局方指做法「無助兒童適應升小，且易為兒童造成不必要的壓力」。昨日，直資傳統名校拔萃男書院附屬小學舉行了一場入學講座，會上校長何建儀提到不少家長會為子女準備升學，包括參加面試班，但她認為參加面試班並非必要，反而重視家長與子女相處的親子時間，有助雙方交流、溝通，並鼓勵家長在培養孩子閱讀習慣時，不僅要重視英文書籍，也應該與子女一起閱讀中文書。

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拔萃男書院附屬小學｜家長與學校理念是否一致？

面試佔收生準則高達8成半，所有申請人都獲安排參與首輪小組面試，約3至4人為一組，但不會有合作環節，小朋友會聆聽錄音指令完成任務。校方會揀選約400人進入第二輪面試，小朋友將單獨面見校長、校董及入學組主任。面試約10分鐘，之後有約2分鐘與家長會面，了解家長為何選讀該校、學校的教育理念與家長是否一致等。

拔萃男書院附屬小學｜題目具挑戰性考思維反應

過往面試會考小朋友的思維及反應，希望取錄自信、反應敏捷、有思考能力和創意的學生。當中會有故事聆聽，然後按指令擺放物件或作分類，從中留意小朋友是否專注，因錄音只會播放一次。其後，小朋友會到不同房間等待面試，期間老師會觀察學生的表現，雖不計分，但有備註。

面試題目具挑戰性，較一般5歲孩子的知識水平為深，但學校希望在面試中看到小朋友的真性情。

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拔萃男書院附屬小學｜即日起接受小一入學申請

學校將接受2025/26年度小一入學申請，網上報名日期為即日起至9月13日下午5時。所有申請者都會獲邀參加在10月中舉行的首輪面試，校方會在9月底通知家長有關面試詳情。該校收生準則方面，首輪面試及次輪面試分別佔30%及55%；成績及其他表現佔5%；其他條件佔10%，包括父親或兄長為畢業生、兄長現正就讀、有聖公會領洗紙。

拔萃男書院附屬小學｜男拔附小全年學費

男拔附小是全日制直資英文小學，小一學位競爭激烈，每年有逾3000人報考，爭奪150個學位，即平均20人爭一個。家長若有意為孩子報讀，可以及早準備。作為一條龍學校，男拔附小的小六學生只要成績及表現符合學校基本要求，將毋須再經考試或參加升中派位，直升拔萃男書院，故吸引大量家長慕名為兒子報讀。

學校2023/24學年的全年學費為$53,140，分10期繳交。該校設有獎學金，獎勵學科成績優異或在體育、音樂、藝術等方面有出色表現的學生。

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