  • 33°C
香港時間：2024911日 (三) 16:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

男拔小學面試2024｜男拔附小辦小一入學簡介會　校長親述2種面試行為屬大忌

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 11 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

拔萃男書院附屬小學辦小一入學講座，校長親述2種面試行為屬大忌。

【拔萃男書院附屬小學/男拔附小/男拔小學/男拔小一簡介會/男拔小一面試】位於九龍城區的拔萃男書院附屬小學（下稱男拔附小）是直資一條龍名校，一直深受家長歡迎，每年有約4,000人報名，爭奪150個學位，競爭相當激烈。該校昨日（10日）舉行了一場入學講座，一度掀起「搶飛」熱話，會上男校附小新校長何建儀親述2種面試行為屬大忌，各位家長要留意！

小一入學丨2025/26年度全港熱門直資私小　小一簡介會＋報名日期＋面試流程【不斷更新】

拔萃男書院附屬小學｜模擬面試 恐添學童壓力 

私立和直資小學近日陸續接受報名。教育局近日公布新一批視學報告，個別幼稚園被建議「須取消模擬小學面試活動」，局方指做法「無助兒童適應升小，且易為兒童造成不必要的壓力」。昨日，直資傳統名校拔萃男書院附屬小學舉行了一場入學講座，會上校長何建儀提到不少家長會為子女準備升學，包括參加面試班，但她認為參加面試班並非必要，反而重視家長與子女相處的親子時間，有助雙方交流、溝通，並鼓勵家長在培養孩子閱讀習慣時，不僅要重視英文書籍，也應該與子女一起閱讀中文書。

小一面試｜小一面試設集體遊戲觀察創意＋合作性　優才校長分享1類孩子最加分

最新影片︰

童學園
校長專訪｜保良局蔡繼有校長注入新活力　從體育老師躍身一校之首：運動帶領我至今

拔萃男書院附屬小學｜家長與學校理念是否一致？

面試佔收生準則高達8成半，所有申請人都獲安排參與首輪小組面試，約3至4人為一組，但不會有合作環節，小朋友會聆聽錄音指令完成任務。校方會揀選約400人進入第二輪面試，小朋友將單獨面見校長、校董及入學組主任。面試約10分鐘，之後有約2分鐘與家長會面，了解家長為何選讀該校、學校的教育理念與家長是否一致等。

拔萃男書院附屬小學｜題目具挑戰性考思維反應

過往面試會考小朋友的思維及反應，希望取錄自信、反應敏捷、有思考能力和創意的學生。當中會有故事聆聽，然後按指令擺放物件或作分類，從中留意小朋友是否專注，因錄音只會播放一次。其後，小朋友會到不同房間等待面試，期間老師會觀察學生的表現，雖不計分，但有備註。

面試題目具挑戰性，較一般5歲孩子的知識水平為深，但學校希望在面試中看到小朋友的真性情。

小一面試｜每年近5千人爭150個小一學位　王錦輝副校分享面試NG位：家長別做呢件事

拔萃男書院附屬小學｜即日起接受小一入學申請

學校將接受2025/26年度小一入學申請，網上報名日期為即日起至9月13日下午5時。所有申請者都會獲邀參加在10月中舉行的首輪面試，校方會在9月底通知家長有關面試詳情。該校收生準則方面，首輪面試及次輪面試分別佔30%及55%；成績及其他表現佔5%；其他條件佔10%，包括父親或兄長為畢業生、兄長現正就讀、有聖公會領洗紙。

拔萃男書院附屬小學｜男拔附小全年學費

男拔附小是全日制直資英文小學，小一學位競爭激烈，每年有逾3000人報考，爭奪150個學位，即平均20人爭一個。家長若有意為孩子報讀，可以及早準備。作為一條龍學校，男拔附小的小六學生只要成績及表現符合學校基本要求，將毋須再經考試或參加升中派位，直升拔萃男書院，故吸引大量家長慕名為兒子報讀。

學校2023/24學年的全年學費為$53,140，分10期繳交。該校設有獎學金，獎勵學科成績優異或在體育、音樂、藝術等方面有出色表現的學生。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

小學 教育局 拔萃男書院附屬小學 九龍城

最高瀏覽

生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心
生活智慧︱衣領位小圈掛繩非掛衫用　行內人揭真正功能原因超暖心
在職家庭津貼｜4人家庭職津增至$4830　一文睇清申請資格＋方法＋表格懶人包
在職家庭津貼｜4人家庭職津增至$4830　一文睇清申請資格＋方法＋表格懶人包
李海生逝世丨李海生遺孀憶亡夫患「天皰瘡」　李太感慨丈夫離世不用再受病魔折磨
李海生逝世丨李海生遺孀憶亡夫患「天皰瘡」　李太感慨丈夫離世不用再受病魔折磨
食用安全｜內地旅行團來港疑集體食物中毒送院　曾於酒樓食龍蝦 多人痾嘔不適
食用安全｜內地旅行團來港疑集體食物中毒送院　曾於酒樓食龍蝦 多人痾嘔不適
急症室最長等候時間（09月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月11日 時間12:05）