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癌症殺手｜台灣歌后江蕙突揭患癌肺栓塞兼大出血　醫生推測：或屬3種癌症

醫生診症室

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【江蕙／台灣歌手／女歌手／癌症／大腸癌／肺腺癌／乳癌／化療／肺栓塞】現年63歲的台灣女歌后江蕙，早前宣布將於下個月復出開演唱會，昨日（10日）卻透露自己罹癌多年，進行化療後出現肺栓塞、大出血等問題，多次面臨生死交關，連其嗓音都大受影響；有台灣醫生指出，江蕙可能罹患腺癌類癌症，推測可能屬於其中3種常見癌症。

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癌症殺手｜台灣女歌后江蕙自揭罹癌9年

63歲台灣女歌后江蕙早前宣布，將於10月5日在台北大巨蛋登台，睽違9年復出樂壇，然而她在昨日（10日）透過經理人發出聲明透露，自己已經罹癌達9年，早於2015年演唱會前夕就發現罹癌，演唱後退出樂壇就一直接受抗癌治療，反反覆覆接受過多次開刀手術和化療，亦曾多次面臨生死交關，也因反覆的治療手段而曾造成肺栓塞、大出血等問題，甚至連其嗓音都大受影響。

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癌症殺手｜醫生推測或患腺癌類癌症

台北市聯合醫院陽明院區胸腔內科醫生蘇一峰在其Facebook專頁指出，江蕙可能罹患腺癌類癌症，這類癌症較容易出現肺栓塞。他解釋，「肺栓塞」是指當肺部血管受到阻塞形成血栓，造成肺部沒有暢通的血流，令肺部有壞死的機會，兼且無法正常換氣；而腺癌類癌症容易導致身體血液凝固，產生血栓，故認為江蕙或屬腺癌類癌症，嚴重時可造成心肺功能驟降，導致氣喘出血，甚至低血壓休克。

蘇一峰推測，江蕙可能罹患了大腸癌、肺腺癌或乳癌這3種常見腺癌類癌症。

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