隔代關係｜何伯「臨老入花叢」鬧劇影衰長輩界 孫女睇新聞留陰影害怕見公公
撰文： 鄧藹霖
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
剛剛度過了生日，又年長一歲了，我時刻都自我警醒：要學習優雅地老去！
時移世易，不要再硬銷甚麼「百行以孝為先」了，這個世代是不會儒忠儒孝的，要贏得後輩尊崇嘛，我們當長輩的該先自我反省：「我值得後輩尊敬嗎？」
女友一臉苦澀的告訴我，十歲女兒近來怪兮兮的，家人聚餐時堅決拒絕坐於公公的身旁，更不肯親親老人家。
「佢以為個個老人家都鹹濕呀！」原來，是看了那個接近八十歲老頭與四十多歲大媽閃婚的事件後，誤以為個個老人家都像那位阿伯會臨老入花叢，為了女色跟子女反目，又經常唱衰亡妻，私德差劣。
為老不尊的長者，難以贏得後輩尊敬。
我又會時刻自我提醒：切勿恃老賣老！恃着年紀大就經常擺出一副「我懂，你不懂！」的模樣，極之趕客。以為大大聲嚷：「我係長輩，你要聽我講！」人家就會聽你的？這個世代只有「以理服人」，方能服眾，恃老賣老已失效了。
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還有個毛病是不少長者常犯的，極為討厭，那是自吹自擂，誇大其詞，簡單來說是「作大」！「我分析能力比你哋啲後生仔強！」「我出嚟走江湖時你都未出世！」「我識好多勁人㗎，以前阿邊個邊個大人物都曾經幫我挽鞋！」
拜託！真正的叻人是謙和有禮、溫文爾雅、氣質高尚的，毋須時刻嘩啦自誇啊！
有些長者心術不正，陰毒兼陰險地設計害人，那些是老了的壞人，最要不得！
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