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餐廳招聘｜中菜館$2萬「高薪」請侍應　周日放假惟1條件惹網民批：衰過做保安

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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中菜館$2萬高薪請全職侍應，周六日放假惟1工作安排惹熱議。

【工作招聘/全職侍應/飲食業】不少人搵工都會避免搵飲食業，工時長之餘，工作量多，即使薪酬高也難以招聘新人入職。近日鰂魚涌一家中菜館以$2萬高薪招聘全職侍應，每逢星期六日、公眾假期可放假休息，眼看人工待遇不太差，但當中3大工作細節卻被網民大批「衰過返保安」！

餐廳招聘︱鰂魚涌中菜館2萬高薪請侍應 列3大工作細節

近日有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」中分享一則鰂魚涌中菜館的招聘廣告，並於文中寫道「咁嘅返工時間」。從照片中可見，該餐廳以2萬月薪招聘全職侍應，又在下方列出3項關於工作時長及福利的細節。

1.工作時間

員工工作時間為11:30至23:00，工時長達11.5小時。

2.落場時間

逾11小時的工作時間中，15:00至17:30為每日的落場時間，員工從中可以休息，但同時也代表工作不設輪更制，員工需連續做兩更。

3.假期

員工每逢星期六及公眾假期休息半天，星期日全日放假，則一個月固定約有6天的假期。

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餐廳招聘︱網民批落場時間等於無休息：全日時間俾哂佢

帖文一出，不少網民批評落場時間，指2小時不足以讓員工得到足夠的休息，加上餐廳未必能提供到空間予員工休息，除非是住在附近的員工可以選擇回家休息，「落場時間…雖然唔洗做野，但又唔去得遠」、「講真除非住附近加唔駛湊仔，如果唔係真係玩死」、「等同於全日時間俾哂佢」、「開啲不可能的時間然後話請唔到人，方便申請勞工」。

同場加映：12大過勞症狀

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另外也有人表示香港一向有落場文化，並不覺得帖文中的餐廳落場時間有問題，「未聽過有落埸？」、「落場更係咁，我阿媽以前都係咁，係後面搵位訓教」、「以前我返工都係呢啲時間，嗰間得7500」、「做咗十幾年落場，有乜問題」、「做飲食以前係多數要落場，放假要自己揾替工，而家咁嘅條件直情冇得頂」。

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