盛事經濟｜Hypefest 11月首度在港舉辦　樂隊南洋派對及SE SO NEON等列陣　兩日票售988元

▲ （Hypebeast提供）

Hypefest首度在港舉行，活動為期兩天，將於11月9日至10日在中環海濱活動空間舉行。活動獲文體旅局轄下「文化藝術盛事基金」資助，一日及兩日門票分別售680及988元，早鳥兩日門票則售788元，明（12日）中午12時於Klook發售。

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Hypefest 活動於2018年在美國紐約布魯克林首次亮相，透過音樂表演及其他驚喜元素打造沉浸式互動氛圍，被譽為世界領先的文化盛會之一。Hypefest Aranya 去年亦於中國河北省秦皇島登場，在一連兩天的週末裡展示了一系列多樣化的國際文化活動Hypefest 將會把過往活動最具指標性的精華元素帶來香港，打造交織潮流、文化、音樂與創意的精彩盛會。

Hypefest Hong Kong 2024 將匯聚全球及本地超過20個，來自時尚、藝術、音樂和美食領域的品牌和創作者，為市民及旅客打造跨領域文化盛事。活動包括本地及國際級音樂表演、品牌限定快閃店、獨家產品與藝術品展示及美食區，將成為本地最具規模的時尚文化派對。

透過與來自香港、內地和日本的品牌聯手合作，培育新晉品牌並支持本地創作，Hypefest Hong Kong 2024 以經典嘉年華遊戲為靈感，帶來遊戲攤位，當中超過一半為香港本地品牌所參與策劃。參加者除了可以參與一系列創新互動遊戲，更有機會贏得品牌獨家設計產品。新晉品牌及創作人將透過活動接觸更廣泛的觀眾群，讓他們能一展創意，加強推廣其作品，連繫大眾。

音樂表演方面，Gaspard Augé 與 Xavier de Rosnay 組成、曾榮獲格林美獎的法國電音組合 JUSTICE 將擔任其中一晚的壓軸表演嘉賓。自2007年起，這對二人組合憑藉與眾不同的風格重新定義電子音樂而備受推崇，闊別樂壇八年後於近日重返舞台，Hypefest Hong Kong 2024 將會是他們繼2015年後首次現身香港演出，配上特別為是次活動度身打造的視覺燈光效果，為現場觀眾帶來其備受好評的精彩DJ表演。

除兩位壓軸表演嘉賓外，Hypefest Hong Kong 2024 亦邀請來自全球各地的新力軍帶來出色的多元演出，包括美國唱作歌手 d4vd，他以情感豐富、由自家卧室音樂發展而成獨立流行音樂和 R&B 曲風而聞名、韓國另類 R&B 唱作歌手兼音樂製作人DEAN、曾於2022年Coachella音樂節演出的泰國饒舌歌手MILLI 將攜兩位嘉賓一同表演、本地後龐克（Post-punk）樂隊南洋派對 N.Y.P.D.，以及韓國樂隊 SE SO NEON 成員兼活躍於個人音樂創作項目的另類流行唱作歌手 So!YoON! 等。更多嘉賓陣容將在稍後階段揭曉。

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