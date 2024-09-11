親子自助餐｜香港百樂酒店自助餐買一送一優惠　$173起任食麵包蟹/蟹腳/和牛漢堡

▲ 香港百樂酒店自助餐買一送一，$173起任食麵包蟹、蟹腳、和牛漢堡等美食。（KKday提供）

【香港百樂酒店/自助餐/Buffet/酒店/自助餐優惠/買一送一/美食優惠】很多爸媽都會趁假期帶小朋友去吃自助餐。香港百樂酒店推出自助餐買一送一優惠，人均低至$173，即可享用麵包蟹、蟹腳、酥皮龍蝦湯、和牛漢堡等美食，還有小朋友最愛的MÖVENPICK雪糕。今日（11日）中午12時起在KKday開搶，即睇優惠詳情！

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自助餐優惠｜香港百樂酒店自助餐買一送一

香港百樂酒店「日和．融美」海鮮自助晚餐，以日式菜餚為本，供應麵包蟹蟹腳海鮮冷盤、和牛漢堡、黑松露帶子茶碗蒸、日式酥皮海鮮批、清酒煮文蛤、明太子海膽醬烏冬、酥皮龍蝦湯等，亦有瑞士MÖVENPICK雪糕，兼無限供應果汁和啤酒，每位成人賓客更可獲贈日式明太子照燒珍寶元貝乙客。

「夏」味亞洲自助午餐精心挑選亞洲各地的特色菜餚，推介美食包括越南米紙卷、炭燒魔鬼魚、古法烤羊肉夾饃、星洲乾炒咖喱雞、印尼巴東牛肉，還有雜果刨冰、鯛魚燒紅豆餅，適合一家大細。

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自助餐優惠｜香港百樂酒店優惠詳情：

預訂日期：9月11日12:00至9月17日23:59

用餐日期：9月12日至10月2日

地址：九龍尖沙咀漆咸道南 61–65 號

【買一送一】「日和．融美」海鮮自助晚餐

用餐時間：18:30 – 21:30

優惠價：

星期一至四 $682/2位，平均$341/位（原價$1,250/2位）

星期五至日及公眾假期 $718/2位，平均$359/位（原價$1,316/2位）

預定網站：【按此連結】

【買二送一】「日和．融美」海鮮自助晚餐

用餐時間：18:30 – 21:30

優惠價：星期一至四 $1,308/3位，平均$436/位（原價$1,874/3位）

星期五至日及公眾假期 $1,377/3位，平均$459/位（原價$1,973/3位）

預定網站：【按此連結】

【買一送一】「夏」味亞洲自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：星期一至五 $346/2 位 ，平均 $173/位 （原價$634/2位）

預定網站：【按此連結】

【買二送一】「夏」味亞洲自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：星期一至五 $663/3位，平均$221/位 （原價$950/3位）

預定網站：【按此連結】

（以上價錢已包括原價加一服務費）

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