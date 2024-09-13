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外遊注意丨酒店1位置難清潔滿佈床蝨　醫生公開入住酒店衛生貼士

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【床蝨／蝨患／酒店／外遊／木櫃／衣櫃】外遊注意！外國有醫生警告，外出旅行入住酒店時，除了要留意床褥上是否有床蝨出沒外，有一個地方亦是非常高危，切記小心。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜女士年過30難生育？ 醫生拆解雪卵迷思＋8招養卵

外國醫生Jason Singh早前於網上拍片，分享入住酒店的注意事項。影片中，他指住客應特別注意酒店房間的抽屜，最好避免將衣服放置在一個位置。Jason解釋指，木製抽屜的縫隙其實往往是床蝨溫床，因為這些縫隙往往不易被清潔，並長期受到忽視。

床蝨經常出現在縫隙中，或是寢具的接縫上，因此不只是床單、被褥等布類上，就連飯店房間內的抽屜，都可能成為牠們的溫床。

為了安全起見，Jason因此建議住客可利用酒店懸掛空間來放衣服，或者直接從行李箱中取出衣服。

Jason Singh早前於網上拍片分享入住酒店的注意事項。(影片截圖)

同場加映: 入住酒店須知貼士

美國皮膚科醫生Charles Puza早前於TikTok上載短片，首先針對近年全球多國爆發的床蝨問題，提醒旅客入住酒店房間前，應仔細檢查床單、床墊、床頭板和床架等地方，是否有床蝨蹤跡，也可以檢查距離床5至8米內的家具，看看是否有床蝨留下的「深棕色或黑色乾排泄物斑點」。

以下是3個入住酒店須知貼士：

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同場加映: 內地傢俬特別多蟲原因

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