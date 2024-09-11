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香港小姐2024丨俞可程為選港姐停薪留職有決心　楊梓瑤天生擁超模條件隨時跑出

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 45 分鐘前

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位位佳麗各有專長，難怪今屆質素被看高一線！

【香港小姐 / 莊曉婷 / 俞可程 / 吳芷靖 / 程姜月 / 秦冀雯 /楊梓瑤】《2024香港小姐競選》已進入倒數階段，將於9月15日晚在電視城舉行決賽。

港姐15強佳麗分別為1號陳紫佟、2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡、5號莊曉婷、6號李曼思、7號秦冀雯、8號盧凱怡、9號陳甜甜、10號吳芷靖、11號梁嘉莹、12號鍾翠詩、13號程姜月、14號楊梓瑤及15號俞可程，。

今屆15強佳麗除佔了三分一為學霸外，還有近乎三分一早已擁有自己的美好事業，當中兩位專業人士：5號莊曉婷（Kimmy）及15號俞可程（Kanis），當中Kanis更為了參選港姐毅然停薪留職，夠晒決心。

至於10號吳芷靖（Clary）及13號程姜月（Dolores）則年紀輕輕已創業做老闆。以上四位佳麗平均年齡不到25歲，相當叻女。

此外還有兩位語言天分極高佳麗，分別是正在修讀中文大學日本研究學系的7號秦冀雯（Yvonne），及懂六種語言的14號楊梓瑤（Amina），位位佳麗各有專長，難怪今屆質素被看高一線！

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香港小姐2024丨莊曉婷畢業於英國著名商學院

5號Kimmy於全球著名商學院之一的City University of London主攻會計及金融學系，去年畢業後投身會計師行業。她透露現正處於考牌階段，通過考試後需累積3年相關經驗才能正式獲得牌照。

熱愛挑戰自己的Kimmy，決定趁考牌期間參加香港小姐嘗試更多新事物豐富人生：「一直都有選港姐嘅夢，覺得人生唔會再有嘢比呢個經驗更加難得。」

不希望局限於會計師行業發展的她，坦言希望接觸多些令人生有得著的事情。對自己要求甚高的Kimmy，閒時還會健身操線條以保持美好體態，她笑言最滿意自己是身形夠均稱，並不時於個人社交網大晒健康性感美照，當中無論是靚靚鎖骨或是小蠻腰均相當吸睛。

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香港小姐2024丨俞可程為選港姐請無薪假

15號Kanis於香港城市大學測量學學士畢業，去年正式考獲測量師牌照，她形容自己完成了人生一大里程碑，現職工料測量師的她，笑言這次為了選港姐專誠向公司申請無薪假期。

同樣喜歡嘗試新事物的Kanis，參加港姐除為挑戰自己，透露由於讀書時曾參加drama society，故從小已擁有演員夢，並希望藉著參選港姐成為演員，更視港姐冠軍麥明詩為努力目標，大讚對方好有智慧：「佢好有自己想法、好有主見、亦好了解自己，好清晰自己做緊咩，唔會畀其他人或評論影響到，唔會好追求普世價值。」

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香港小姐2024丨吳芷靖有文化製作公司

10號Clary於美國普瑞特藝術學院藝術文化管理碩士畢業，現於美國開設文化製作公司，宣揚中國文化，今年1月更曾於美國著名音樂廳Carnegie Hall舉辦竹笛音樂會。目前身在香港的Clary，為兼顧事業仍有遙距管理工作，相當女強人。

Clary透露自己特別喜歡中西融合的藝術品，為此經常當空中飛人四處參觀展覽搜羅新興藝術家作品，並謂特別喜歡貼近社會民生及有內容的藝術品。

今年5月回港才正式學習廣東話的Clary，笑言平時靠與香港朋友聊天時偷學廣東話；並不斷看電視新聞惡補，能在如此短時間內進步神速，足證Clary下足苦功。

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香港小姐2024丨秦冀雯懂多種語言

來自江蘇南京的7號Yvonne，於中學期間到加拿大升學，現於中文大學主攻日本研究學系。擁有N1日語資格的她，操得一口流利日語及流暢書寫能力，畢業前將再挑戰N2最高資格。

一年前才來港生活的Yvonne，同樣已說得一口超流利廣東話，可見語言天分甚高，對此Yvonne大拋勵志bite：「如果鍾意同肯畀心機去學，一定可以做到，唔可以話做到最好，但一定可以做得越來越好。我本身對語言有興趣，可能都有少少天分，但都畀咗99分努力去做到自己覺得最好嘅。」

Yvonne又指自己喜歡苦的食物，例如苦瓜、99%黑朱古力，並以「苦」與「回甘」理論比喻人生：「苦瓜先苦後回甘，經歷痛苦之後有改變，先會成功，先可以跳出comfort zone，成為更加好嘅自己。」

Yvonne更曾擔任日文翻譯員、英文老師和在香港教內地人廣東話；除了普通話、英文、廣東話、日文，Yvonne也略懂韓文和手語。

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香港小姐2024丨楊梓瑤自揭高妹育成之謎

在荷蘭土生土長的14號Amina，讀高中時已懂得荷蘭文、德文、法文和英文；由於爸爸是香港人，媽媽是河南人，Amina從小已習慣運用不同語言溝通，至今已懂五文六語。

Amina現為北京電影學院三年級學生，夢想成為一位專業演員。談到身高178cm，Amina坦言是自己最自豪的部分，天生擁有超模條件的她，曾上堂學catwalk及儀態，曾於「第十二屆世界旅遊文化小姐大賽」勇奪中國賽區冠軍，選美和catwalk經驗似乎相對豐富。

Amina透露父母並非「高人」，並搞笑自揭高妹育成之謎：「我日日飲荷蘭牛奶，荷蘭牛奶比較有營養，係全世界最好，荷蘭人亦係全世界最高嘅。」

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