兒童健康｜兒童斜視VS假斜視？　孩子出現8大症狀應即求醫

▲ 孩子出現8大症狀，家長應即帶孩子求醫。

【兒童健康／視力／斜視】小朋友視力發展，是父母關心的重要事。有家長就在網上分享，自己的5歲兒子有隱性斜視問題，醫生表示雖未致於影響到有出現弱視，亦暫不需做手術，但家長仍煩惱如何處理斜視問題。其實除了斜視外，還有一種情形是假斜視，至於如何區別兩者？不妨參考下文。

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據衛生署指出，「斜視」是指看東西時，雙眼的視軸不平行，一隻眼珠注視目標，另一隻眼珠望向其他方向，視線偏離目標。不正常的眼珠可以向內、外、上或下傾斜。內斜視是其中一種較常見的斜視。

至於斜視的成因，可以是腦部、腦神經、眼睛或眼球肌肉的先天性缺陷或後天疾病、損傷所致。而程度嚴重的遠視，亦可能導致兒童斜視。

斜視的影響

若斜視眼未有及時治療，可能會導致斜視的眼睛視力發育不良而形成弱視，亦會影響視覺功能正常發展。因此，家長若懷疑孩子患有斜視，便應諮詢家庭醫生、社區視光師或眼科專科醫生，讓子女接受檢查和及早治療。

何謂假斜視

「假斜視」是指從外觀上兩隻眼珠位置看似有偏差，但實際上雙眼正常、望向同一方向，其原因一般與面部的特徵有關。在嬰幼兒中最常見的是「假內斜視」，即眼珠看似望向鼻樑方向。

假斜視不會影響正常視力發展，亦不會演變為真正的斜視。不過家長需多留意孩子眼睛，因為可能由其他因素如疾病等，導致真斜視。

若孩子出現任何以下情況，家長應盡快諮詢家庭醫生、社區視光師或眼科專科醫生，作詳細檢查及診斷：

孩子的眼睛（日常觀察或照片的樣子） 持續看來不正常

雙眼沒有同步移動，即一隻眼望向一方，另一隻沒有跟隨

單眼或遮蓋一隻眼睛看電視或書

側頭看東西

孩子經常瞇眼、斜側凝望、眨眼、擦眼睛

孩子投訴視力模糊

經常眼淚汪汪

懷疑有其他眼睛問題

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