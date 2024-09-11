創科比賽 | 國際青少年創科奧林匹克大賽 2024　逾三千名學生及內地隊伍參賽推動本港創科教育

▲ 2024年度賽事續獲數字政策辦公室作為首席支持單位，及油尖旺民政事務處、數碼港、香港教育工作者聯會、香港電腦教育學會、各主要校長會、辦學團體、學校聯會及贊助商等五十個單位支持。

由香港精算扶輪社、Techbob Academy、國際青少年創科教育協會、香港理工大學專業及持續教育學院STEM EdTech Lab、PRISTER Academy、Businesspro Service Limited、 Classroom主辦的國際青少年創科奧林匹克大賽2024，已於2024年7月27日假香港會議展覽中心Hall 1的香港動漫電玩節大舞台舉行中學組遊戲編程決賽，2024年6月29日及7月13日假香港理工大學紅磡灣校園舉行其他項目決賽及2024年9月7日假香港知專設計學院演講廳圓滿舉行頒獎禮。

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本屆主題為” 智營AI” ，鼓勵學生發揮創意應用AI人工智能科技在生活不同範疇。比賽把參賽者依所讀年級分為四組，分別為幼稚園組、小三或以下的初小組，小四至小六的高小組及中學組。

頒獎禮邀請到頒獎禮邀請到數字政策專員黃志光先生JP、署理油尖旺民政事務專員嚴卓晞女士、立法會楊永杰議員、國際扶輪3450地區總監羅承益先生、香港精算扶輪社社長譚英傑先生、九龍總商會理事長袁家樂先生、香港理工大學專業及持續教育學院副資訊科技總監 及 STEM EdTech Lab副總監蕭坤榮先生、香港電腦教育學會榮譽主席金偉明校長、新界校長會副主席賴俊榮校長、耆樂警訊中央委員會主席伍燕梅女士MH、中國健身會理事長及香港精算扶輪社創社社長伍培坤先生、國際青少年創科教育協會創會主席蔡健瑋先生等擔任主禮嘉賓，超過700名師生出席盛典。

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本年度比賽已是第六屆舉行，是本港最大型及最受歡迎的學界創科比賽之一，超過二百五十間中小學幼稚園及三千名學生踴躍參加比賽，亦有內地隊伍參加比賽與本地學生切磋交流。

賽事籌委會主席蔡健瑋先生表示: “我們的願景是將比賽辦成創科學界的奧林匹克，讓同學運用科技知識及創意來解決生活上的各種難題或創建各種科技成品，在比賽平台互相學習交流。 我們在本屆作出了幾個新嘗試去優化比賽; 第一，我們在所有比賽項目都大大增加了人工智能的元素，要求同學在作品中使用人工智能，或直接以人工智能技術參加比賽；第二，我們與多間小學合作，在多個分區舉行了不插電編程(Unplugged Coding)的賽事，讓更多年幼學生有機會盡早認識和學習創科教育，我們還與特殊學校合作舉辦了賽事，讓有特殊學習需要的學生都有平等機會參與創科比賽；第三，我們新加了無人機足球比賽，並邀請了大灣區的隊伍來參加比賽，讓同學有機會參與這個結合了科技與體育的刺激運動及與大灣區同學多作交流。我們期待透過不斷完善比賽內容和配套，吸引更多學校及同學參加比賽，全面提昇香港學界科技創新的氛圍。”

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本年度比賽項目豐富，包括機械人、遊戲編程、無人機、AR(擴增實景)、AI(人工智能)、IoT(物聯網)及數碼藝術項目，是本港唯一一個同時舉辦七個比賽類別共十六個項目的大型創科比賽。學校及學生可自由報名參加個別或多個比賽項目，每個項目都設有個人或隊際獎及校際獎。

大會亦計算每間學校的得獎及參與學生數目去計算總分以選出賽事的校際大獎 – 全能學校大獎，本屆由拔萃女書院及大角嘴天主教小學（海帆道）分別蟬聯此中小學最高殊榮。



本年大會更首次增設了全能學生大獎及卓越教師大獎，分別表揚在多個項目奪得最好成績的學生及老師，本屆由拔萃女書院鄧朗欣同學及大角嘴天主教小學（海帆道）吳卓霖同學奪得此學生最高殊榮獎項，及由聖保羅男女中學陳沛儀老師及大角嘴天主教小學（海帆道）黃麗珊老師奪得此教師最高殊榮獎項。

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決賽當天遊戲編程、AR(擴增實景)、IoT(物聯網)及數碼藝術的參賽者遂一上台在三分鐘之內演示講解自己的作品，由多位大學教授、校長和科技專家組成的評審根據參賽作品的創意、科技技術、可玩性或實用性、美感及參賽者的演示技巧評分。 其他頂目如機器人、無人機、無人機足球及AI人工智慧則以隊際及競技形式舉行，考驗參賽者的科技技術、解難能力及團隊合作。

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本屆首次新加了無人機足球比賽，並邀請了大灣區的隊伍來參加比賽。

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