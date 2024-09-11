中醫治療｜17.5%嚴重頭痛與頸椎病有關　浸大招市民參與頸源性頭痛研究

▲ （浸大提供）

浸大中醫藥學院指，17.5%嚴重頭痛與頸源性頭痛有關，有揮鞭樣頸部損傷病史，如曾經歷車禍，出現頸源性頭痛的機會更達53%。學院正為以中醫手法治療頸源性頭痛的臨床研究招募參加者，冀透過臨床研究觀察有關治療手法安全性及可行性，並收集數據支持日後發展。

頸椎病是以退行性病理改變為基礎的頸部疾病，頸椎長期勞損、骨質增生、韌帶增厚、椎間盤突出等因素，導救頸部脊髓、神經或椎動脈受到壓迫，產生一系列相關症狀。第一節頸椎及第二頸椎出現病變，或影響椎動脈供血給頭部；病變亦會令三叉神經受刺激，導致痛感放射至顳側、枕部及頭眶周圍部位，造成頭痛。

頸椎病患者會出現頸背、肩膀疼痛等症狀，活動會加劇痛感。神經根型頸椎病常伴有上肢麻痺、疼痛、無力；脊髓型頸椎病則伴有肢體沉重無力，走路不穩等，其他分型會伴有心悸，頭暈、頭痛等。

浸大中醫藥學院博士周志豪指，頸椎病長期姿勢不正確，導致頸椎關節出現紊亂、退化甚至椎間盤突出等問題。他又指，長時間維持固定姿勢，如低頭看手機、書本等均有機會引致頸椎病；長期負重會令肌肉疲勞或損傷時功能會下降，關節、韌帶等組織的負荷加重，在代償作用下會出現骨質增生、韌帶增厚等情況。

周志豪指市民工作及讀書難以避免長時間看熒幕及手機，建議每低頭40分鐘，抬頭休息1分鐘，減少烏龜頸情況出現，並避免長時間維持固定姿勢，減少頸椎勞損的機會。他又建議市民多進行戶外活動及曬太陽，有助減輕頭痛症狀。

浸大中醫學院正為以中醫手法治療頸源性頭痛的臨床研究招募參加者。周志豪指，這次是香港首個以中醫手法治療頸源性頭痛的研究，對象為18至65歲、頭痛反覆出現至少3個月、過去3個月每周至少出現1次頭痛的人士。參加者會先接受中醫診症評估及免費頸部X光檢查，確保符合參加條件。符合標準的參加者將隨機分為中醫手法組和安慰組，由註冊中醫師主理，干預期為4周，每周進行1次，共4次治療。

招募持續至2025年底，周志豪預計招募160至200位病人，目標至少有84位合資格參加者完整參與整個臨床研究。

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