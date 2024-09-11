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新手媽媽丨連詩雅親自下廚為媽咪慶生　Shiga當媽明白母親辛勞：24小時唔夠用

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 40 分鐘前

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連詩雅為母親慶生！

連詩雅（Shiga）今年7月誕下愛女陳星頤（Camila），女兒轉眼已經兩個月大，由於老公陳家樂於馬來西亞拍戲賺奶粉錢，未有「神隊友」幫忙，照顧愛女的責任就由連詩雅包辦。

雖然忙於湊女，惟連詩雅不忘做孝順女，昨日她親自下廚為媽咪炮製生日飯，從Shiga分享的短片所見，她煮了菠菜湯和帶子意粉等，賣相相當不俗。

新手媽媽丨連詩雅被指化全妝生B有回應　晒一家三口照有女萬事足

三代同堂溫馨滿瀉

見Shiga送上大束鮮花給媽咪，至於連母就抱著孫女，三代同堂的畫面幸福滿滿。Shiga更留言寫道：

她第一次三代同堂過生日
今年真係冇乜時間準備啲乜嘢
簡單煮餐飯
祝我最愛嘅媽咪
生日快樂
長命百歲

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連詩雅呻24小時唔夠用

網民送上生日祝福兼大讚Shiga好乖女：「會唔會太乖？」以及「新手媽媽太叻叻，咁忙都仲可以煮到咁豐富既生日飯孝敬媽媽」。

另外，連詩雅於IG上載單人照兼感慨留言：「我開始真心感受到當媽媽後，嗰種一日24小時唔夠用的感覺。」似乎當媽後的她明白母親的偉大呢！

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