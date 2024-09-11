梁小龍前妻黎愛蓮逝世享年75歲　曾慘遭淋鏹水毀容接受20次植皮磨皮手術

▲ 梁小龍前妻黎愛蓮逝世。

武打演員梁小龍的歌手前妻黎愛蓮（Irene Ryder）於9月1日離世，享年75歲。她的女兒Anne Leung在今日（9月11日）於黎愛蓮社交帳號公布後事安排。公告如下：

各位親友 先母黎愛蓮女士 IRENE RYDER痛於主曆2024年9月01日在北區醫院安祥辭世，享壽75歲，先母喪禮將採用天主教儀式進行。喪禮謹定於10月04日(星期五)座落於大角咀九龍殯儀館地下德望堂設靈，歡迎親戚好友於下午5時至晚上8時半前來致祭。翌日即10月05日(星期六)上午10時，於柴灣哥連臣角天主教墳場聖十字架小禮堂進行彌撒，上午11時辭靈，隨即出殯靈柩奉移柴灣哥連臣角天主教墳場安葬。𧫴此報 孝女 ANNE LEUNG 敬啟

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慘被淋潑鏹水襲擊

黎愛蓮是中英混血兒，她在1960年代至1970年代香港的著名歐西流行曲女歌手，在1975年與梁小龍結婚。

可是在1979年1月6日，黎愛蓮於她的尖沙咀住所前被一名兇徒淋潑鏹水襲擊致毀容，事件轟動一時。

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接受近20次植皮磨皮

自此，黎愛蓮以1年多的時間接受近20次植皮及磨皮手術重整臉容。此不幸事件令她身心受極大打擊，多次萌動輕生念頭。1980年11月6日，黎愛蓮第三度因自殺而被送往醫院接受治療，及後絕跡香港娛樂圈，一直至1995年才復出。

對此此襲擊事件，外界有很多揣測，當中包括懷疑因為梁小龍與人結怨而起，不過黎愛蓮及梁小龍對此作出否認。事件後，梁小龍為為黎愛蓮醫治花盡積蓄。她亦曾指，為了植皮及磨皮手術動用逾400萬元。可是梁小龍與黎愛蓮在1980年初離婚。

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